Сотрудники полиции в Тольятти вернули громкоговорители на городской праздник
10 июня 2019 09:31
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Из материалов уголовного дела следует, что в дежурную часть Управления МВД России по г.Тольятти обратился руководитель одной из фирм, сотрудники которой занимались установкой техники скульптурной композиции «Воздушный шар», расположенной на ул. Революционной. Мужчина сообщил, что с аллеи “История транспорта” похищены пять корпусных громкоговорителей на общую сумму более 83 000 рублей. Установка колонок была осуществлена в преддверии праздника “Открытие 32 квартала”, приуроченного к Дню города.
Сотрудники полиции установили и опросили возможных очевидцев, изъяли улики. Оперуполномоченные уголовного розыска проверили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и опросили сотрудников ломбардов, а также работников пунктов приёма металлолома. В кратчайшие сроки похищенные колонки были изъяты в одной из коммерческих организаций города и возвращены владельцу.
В ходе оперативных мероприятий, стражи порядка установили личность подозреваемого, места его возможного нахождения и задержали ранее несудимого жителя Автозаводского района Тольятти. В ходе опроса студент одного из городских колледжей признал свою вину и пояснил, что совершил кражу из корыстных побуждений. Вырученные деньги потратил на собственные нужды. О краже возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.
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