Сотрудники полиции Тольятти задержали подозреваемого в краже телефона

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В полицию Тольятти обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о похищении мобильного телефона. Ущерб потерпевшая оценила в пятнадцать тысяч рублей.В ходе опроса женщины, правоохранители установили, что она обнаружила пропажу телефона на детской площадке во дворе одного из жилых домов, она пояснила, что положила мобильный телефон в сумку, после чего отвлеклась на ребенка. Пострадавшая предположила, что к похищению гаджета может быть причастен незнакомый ей мужчина, который был на площадке и показался ей подозрительным.После того, как тольяттинка обнаружила пропажу телефона, она обратила внимание, что вышеуказанного человека на детской площадке уже не было.Задержан безработный ранее не судимый 27-летний житель города Тольятти, который в ходе опроса признался в содеянном. Мужчина сообщил полицейским, что похищенное имущество он сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.