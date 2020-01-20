От новых обвинений экс-сотрудника Росгвардии Дмитрия Сазонова спасло лишь бегство свидетелей за границу
20 января 2020 10:12
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Экс-замруководителя областного управления Росгвардии Дмитрий Сазонов был задержан за взятку летом 2018 года. В версии следствия, деньги Сазонову передавались от лидеров некогда крупнейшей в Самаре «законовской» преступной группировки. Кроме того, полковник Сазонов обвиняется еще и в том, что крышевал фотографов, работавших в крупнейших роддомах Самары, за что получил почти 2,5 млн руб. Процесс по громкому делу сейчас идет в Ленинском райсуде.
Обвинения в адрес полковника Росгвардии могли быть более масштабными, если бы ключевые свидетели по другим эпизодам вовремя не укрылись за границей.
Как следует из материалов обвинения по делу Сазонова, при расследовании стали известны факты «крышевания» им компании «Дубрава», которая управляет одноименным парк-отелем на границе Волжского и Красноглинского районов.
После ареста Сазонова один из учредителей «Дубравы», Ярослав Тихомиров, дал показания о регулярных коррупционных выплатах Сазонову в сумме 50 тыс. рублей в месяц.
Позднее те же показания частично подтвердил еще один свидетель — владелец компании «Веструм-Актив» и экс-депутат думы Самары Роман Степаненко.
Парк-отель «Дубрава» занимает 4 с половиной гектара в лесной зоне и в год принимает 26,5 тысячи гостей. На территории базы расположены трехзвездочная гостиница, коттеджи, ресторан, банные комплексы, беседки для барбекю. Среди учредителей «Дубравы» была теща Сазонова Галина Грибкова, ныне покойная, затем ее доля отошла другому доверенному лицу — Юрию Евдокимову.
Соучредитель «Веструм-Актива» Роман Степаненко сотрудничеством с полковником был не очень доволен. На допросе он заявил, что его компании прибыль от деятельности «Дубравы» не выплачивалась ни разу, а деньги Сазонову якобы выдававались всегда.
Обратить против Дмитрия Сазонова слова Степаненко и Тихомирова следствию не удалось. Тихомиров и потенциально причастный к выплатам полковнику еще один совладелец «Дубравы» Алексей Козлов сразу после допросов в СК скрылись за границей. Ими и их защитой прорабатывались разные варианты того, как можно обесценить уже данные показания, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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