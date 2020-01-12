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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Мошенничество с автодеталями раскрыли в Тольятти

12 января 2020 10:07
127
Мошенничество с автодеталями раскрыли в Тольятти
Мошенник пообещал потерпевшему заказать автодетали у производителя на сумму свыше 50 тысяч рублей.

В Тольятти в ходе проведения оперативных мероприятий задержали 37-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. По версии следствия злоумышленник пообещал потерпевшему заказать автодетали у производителя на сумму свыше 50 тысяч рублей. Получив денежные средства, присвоил их, не выполнив обязательств. После того, как поставщик перестал выходить на связь, мужчина обратился в полицию за помощью.

Подозреваемый признал свою вину в содеянном и вернул денежные средства потерпевшему в полном объеме.
Возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают: чтобы избежать попадания в руки к аферистам, не торопитесь отдавать им свои деньги и не покупайтесь на дешевизну тех или иных товаров. Изучайте внимательно все документы, уточняйте сроки и условия доставки, сообщает облМВД.
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Комментарии


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