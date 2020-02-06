Бизнес-леди отослала «белому магу» из Самарской области золотые украшения на 3,1 млн рублей
6 февраля 2020 10:58
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Предприниматель из города Киселевск Кемеровской области рассталась с любимым мужчиной и решила «снять порчу». В сентябре 2019 года в Instagram она нашла аккаунт anna_belaya_magiya и объявление об оказании «магических услуг».
Женщина созвонилась с «волшебницей Анной» по самарскому номеру «Билайн» и затем переслала ей посредством службы доставки СДЭК ювелирные изделия общей стоимостью 3,11 млн руб. Посылку в пункте выдачи СЭК на проспекте Кирова, 201, получила 25-летняя жительница села Красный Яр Светлана Волошина. Затем Волошина пропала вместе с золотом. «Волшебницу» ищут, необычным происшествием занимается полиция Кировского района Самары, пишет СО ОНЛАЙН.
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