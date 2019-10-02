В Самарской области задержали мигрантов, незаконно пересекавших границу

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В ноябре 2018 года в ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Самарской области пресечен канал нелегальной миграции иностранных граждан через Государственную границу РФ, задержаны 2 гражданина одной из среднеазиатских республик, причастные к противоправной деятельности.Установлено, что указанные лица, находясь на территории родного государства, будучи осведомленными о порядке прохождения Государственной границы РФ и зная, что въезд в страну им запрещен, вступили между собой в сговор, направленный на совместное пересечение Государственной границы РФ вне пунктов пропуска.В ночь с 25 на 26 ноября 2018 года они осуществили скрытный переход Государственной границы РФ вне установленных пограничных пунктов пропуска, после чего с использованием автотранспорта прибыли на территорию Ставропольского района Самарской области, где 26 ноября 2018 года были задержаны сотрудниками УФСБ.Было возбуждено уголовное дело, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии общего режима.Фото pixabay.com