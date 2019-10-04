В Похвистнево сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в мошенничестве
4 октября 2019 09:53
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В МО МВД России «Похвистневский» за помощью обратилась местная жительница 1927 года рождения. Женщина рассказала, что 30 сентября 2019 года неизвестный мужчина, войдя к ней в доверие, похитил у неё денежные средства.
Полицейские установили и опросили свидетелей происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения, собрали необходимые улики, направили ориентировку с приметами подозреваемого оперативным службам. По признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ возбуждено уголовное дело. Ведется розыск предполагаемого злоумышленника.
Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, рост 165 -170 см., худощавого телосложения, славянской внешности, волосы светлые.
Был одет: кепка черного цвета, на которой с левой стороны вертикальная светлая полоса, куртка черного цвета с капюшоном, брюки черного цвета, на ногах белые носки и черные туфли.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, сообщить в МО МВД России «Похвистневский», по телефонам: 8(84656) 2-34-69 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.
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