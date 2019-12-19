В Новокуйбышевске банда похитила из банкоматов свыше 23 млн рублей
19 декабря 2019 13:06
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Новокуйбышевским городским судом Самарской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух лиц, обвиняемых в совершении 17 преступлений.
В суде установлено, что в августе 2017 года была организована преступная группа, в которую вошли подсудимые. Согласно распределенным ролям, они прибывали в разные регионы России на арендованном автотранспорте, изучали расположения офисов банков с имеющимися в банкоматами, установленными в торговых центрах или иных общественных местах, после чего с помощью компьютерного оборудования подключались к банкоматам и совершали хищение денежных средств. Затем сообщники покидали места совершений преступлений, транспортировали похищенные денежные средства и осуществляли безопасным способом их перевод организатору преступной группы.
В результате совершения преступлений преступниками были похищены 23 миллиона 107 тысяч рублей.
Подсудимые свою вину в совершении инкриминируемых деяний признали полностью.
Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимых виновными по всем эпизодам преступлений и приговорил к наказанию в виде 5 лет 10 месяцев и 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает облпрокуратура.
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