Трое разбойников с пистолетом напали на двоих самарцев

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По словам заявителей, местных жителей девушки 1998 года рождения и 34 летнего мужчины, в ночное время у дома на ул. Гагарина трое молодых людей под угрозой предмета похожего на пистолет отобрали у них личное имущество. Девушка лишилась сотового телефона стоимостью 40 000 рублей, а у молодого человека забрали ноутбук и наручные часы общей стоимостью 12 000 рублей.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных преступлений. Ими оказались жители Самары 1996, 1997, 1998 годов рождения. Один из подозреваемых ранее судим за кражу, а другой за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. У подозреваемых изъят пневматический пистолет, а также похищенный телефон. Принимаются меры к установлению местонахождения других похищенных вещей, сообщает облМВД.