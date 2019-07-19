Самарец пытался дать взятку за продажу товара с незаконным использованием товарного знака

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Следствием и судом установлено, что 14 ноября 2018 года мужчина, находясь на парковке торгового центра в автомобиле сотрудника полиции, передал должностному лицу взятку в виде денег в сумме 20 тысяч рублей за не документирование факта реализации товара с незаконным использованием товарного знака.Приговором суда Мамедову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1, 5 года условно, с испытательным сроком в 1, 5 года, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.