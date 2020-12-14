В Самаре прошел XI Региональный Самарский Инклюзивный Бал

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9 декабря 2020 года в Музее им. П.В. Алабина прошёл XI Региональный Самарский Инклюзивный Бал, который получил название «В кругу друзей». Бал был организован Межрегиональной молодёжной общественной организацией ММОО «Инклюзивный Ресурсный Центр» при поддержке Фонда президентских грантов, Администрации губернатора и Правительства Самарской области. Партнёрами мероприятия также стали Поволжский банк ПАО Сбербанк и Благотворительный фонд «Линия добра «Линлайн».

Инклюзивный бал – это уникальное мероприятие, объединяющее детей и молодежь с различными формами инвалидности и без неё. В Самаре инклюзивные балы проводятся с 2014 года, и с тех пор их участниками стали более 500 дам и кавалеров из Самарской области и других регионов Поволжья. Подготовиться к балу им помогают профессиональные хореографы, танцоры, визажисты и парикмахеры.

В этом году участниками бала стали почти 100 человек. Они исполнили танцы конца XIX – начала XX века, такие как Медленный вальс, Полька улица, Марш Рима, Русская кадриль и многие другие. Все включенные в программу танцы адаптированы для комфортного участия детей и молодежи с инвалидностью и без нее.

XI Инклюзивному балу предшествовала интенсивная подготовка: участники и танцующие волонтёры прошли через 20 часов репетиций под руководством профессионального хореографа Сергея Болдырева. В этом году график занятий был очень плотным, на протяжении последней недели перед балом танцевать приходилось почти каждый день, по четыре часа к ряду. Это серьёзное испытание даже для абсолютно здорового человека, что уж говорить об участниках с инвалидностью! Но все они стойко прошли эту проверку на прочность, и никто не отказался от возможности потанцевать на настоящем балу! Чтобы участники не так сильно уставали, во время репетиций были перерывы, чтобы все желающие могли попить чай или кофе и подкрепить свои силы сладостями. Также им всегда были готовы прийти на помощь волонтёры.

Начало танцевального праздника было назначено на шесть часов вечера, но участники начали собираться в Музее Алабина чуть ли не с обеда: дамам нужно было время, чтобы облачиться в роскошные наряды, сделать причёски и макияж. В этом им также помогала специальная команда волонтёров. При входе в Музей Алабина каждый получал специальную многоразовую маску с символикой организаторов мероприятия, а танцоры – ещё и красивые перчатки.

Наконец, подготовка осталась позади, и все участники собрались в Южном зале Музея Алабина. Прозвучали торжественные фанфары, и пары начали свой первый танец – полонез, после чего настало время приветствий со стороны организаторов и гостей мероприятия. Первым слово взял «хозяин» бального зала – Директор Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина Владимир Николаевич Лисейчев. Он отметил, что бал совершенно справедливо называется «В кругу друзей», потому что все собравшиеся – и участники, и организаторы – успели за время подготовки бала по-настоящему сдружиться.

Затем микрофон перешёл к Ливенцовой Наталье Алексеевне, руководителю Благотворительного фонда «Линия добра Линлайн». Этот фонд уже не первый год поддерживает самарские Инклюзивные балы и другие мероприятия, проводимые «Инклюзивным ресурсным центром». Наталья Алексеевна пожелала собравшимся сохранить в себе прекрасное чувство любви, без которой невозможно было бы проведение такого праздника, и поздравила всех с наступающим Новым годом.

Третьим выступающим стал Заместитель руководителя управления по связям с депутатским корпусом и общественными объединениями Департамента внутренней политики Самарской области Игорь Геннадьевич Кулагин. Он выразил свою радость по поводу того, что XI Инклюзивный бал всё же состоялся, несмотря на все трудности: «Честно говоря, все уже начали отвыкать от таких вот прекрасных мероприятий, всё больше у нас сейчас через компьютер, через интернет… Но танцевать куда приятнее, когда ты находишься рядом с близким тебе человеком!» Игорь Геннадьевич поздравил всех с этим чудесным событием и заверил, что всегда будет поддерживать «Инклюзивный ресурсный центр» и его руководителя Алексея Транцева в организации подобных мероприятий.

После приветственных слов танцы продолжились. Участники исполнили Фигурный вальс и шотландский контрданс «Весна в Самаре», созданный специально для инклюзивной группы Малькольмом Брауном, членом Королевского общества шотландских контрдансов и тренером с мировым опытом. Это довольно сложный танец, поэтому после него участников ждала небольшая передышка – слово вновь взяли почётные гости. Руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Александрович Бурцев вспомнил историю появления Инклюзивных балов в Самаре и поблагодарил Алексея Транцева и его команду за проделанную работу. Самым же эмоциональным оказалось выступление заместителя председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Светланы Арнаутовой. «Я некоторое время назад тоже занималась танцами, и понимаю, как это сложно, как много сил нужно вложить, – сказала она. – Вы готовились, тренировались, и в итоге организовали прекрасное мероприятие. Вы – большие молодцы. И я хочу, чтобы то волшебство, которое сегодня происходит, навсегда осталось в ваших сердцах, чтобы вы запомнили этот вечер именно таким. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, здоровья вам и удачи!»

Воодушевлённые словами гостей, участники бала исполнили ещё три танца, сделали общее фото и отправились на большой перерыв. Во время него они смогли не только отдохнуть и перекусить, но и пофотографироваться в специально оборудованной фотозоне и сразу получить свой снимок, распечатанный на магните.

Вторая половина бала прошла по схожему сценарию: танцы – полька, кадриль, танго и другие – чередовались с выступлениями гостей. В завершение вечера танцорам предстояло выбрать из своих рядов Короля и Королеву бала. В итоге эти почётные звания получили, соответственно, Егор Елистратов, прилетевший на бал из далёкого северного Сургута и самарская красавица Надежда Панина. Также были вручены специальные призы самой «танцующей» паре (ею стал дуэт Зухры Зайнуллиной и Евгения Парамонова), самой романтичной паре (этот титул получили Александр Ванчаев и его племянница Надежда) и приз за лучший образ (его получила Валерия Хенкова и её партнёр по танцу Илья Вицко). После вручения всех призов и общего танца собравшихся ждал сюрприз – вкусный торт, который подготовил один из партнёров мероприятия, Поволжский банк ПАО Сбербанк.

На этом XI Региональный Самарский Инклюзивный Бал завершился, но воспоминания о нём ещё долго будут будоражить умы участников. Они будут вспоминать этот чудесный вечер, когда они кружились в танце по роскошному бальному залу, словно по мановению волшебной палочки переместившись из нашего неспокойного времени в романтичный XIX век. И, наверняка, все будут с нетерпением ждать нового Инклюзивного бала, который должен пройти уже следующим летом!