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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Центробанк выпустил памятную монету в 3 рубля из серебра

16 октября 2019 13:17
162
Тираж составляет 3 тыс. штук
Центральный банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом три рубля, посвященную саммиту Россия — Африка. Тираж составляет 3 тыс. штук, сообщает РБК со ссылкой на сайт регулятора.

Монета сплава 925 пробы имеет форму круга диаметром 39,0 мм. На лицевой стороне расположен герб России, обозначение металла по системе элементов Д.И.Менделеева, проба сплава, товарный знак и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне есть многоцветная эмблема саммита: в верхней части — желтое изображение контура территории России с надписью «Сочи», в нижней — рельеф Африканского континента. Монета изготовлена качеством «пруф» (улучшенным качеством с зеркальным полем поверхности).




Фото: ЦБ РФ/РБК:

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