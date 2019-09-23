ЦБ разрешит покупать иностранные акции только на 50 тысяч рублей в год
23 сентября 2019 19:14
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В новой версии законопроекта ЦБ предлагает ввести три категории инвесторов:
- особо защищаемый неквалифицированный инвестор
- простой неквалифицированный инвестор (активы больше 1,4 млн руб.)
- квалифицированный инвестор (активы больше 10 млн руб.)
Во второй версии закона Центробанк отказался от категории «Профессиональный инвестор». Сумма активов для простых неквалифицированных инвесторов увеличилась с 400 тыс. руб. до 1,4 млн руб.
Осуществлять операции с акциями иностранных компаний без ограничений смогут только квалифицированные инвесторы.
Чтобы покупать иностранные акции, неквалифицированные инвесторы должны пройти тестирование у брокера. Какие вопросы будут в этом тесте, неизвестно.
При этом даже в случае провала простой неквалифицированный инвестор сможет купить акции, если подпишет соглашение о рисках.
Однако, если тест не пройдёт особо неквалифицированный инвестор, он сможет покупать акции зарубежных компаний только на 50 тыс. руб. в год.
Если неквалифицированные инвесторы успешно пройдут тестирование, то у них появится возможность осуществлять покупку и продажу иностранных акций без ограничений.
Как и с первой версией законопроекта, брокерские компании уверены, что большинство инвесторов попадут в категорию «особо защищаемых» и перейдут в иностранные компании.
Фото: iphones.ru
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