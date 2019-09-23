Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 23 сентября, 20:44
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/09:
USD 63.85
-0.37
EUR 70.6
-0.34
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

ЦБ разрешит покупать иностранные акции только на 50 тысяч рублей в год

23 сентября 2019 19:14
71
Центробанк разработал новую версию законопроекта о классификации инвесторов.
Центробанк разработал новую версию законопроекта о классификации инвесторов. Изменений много, и они ещё сильнее ужесточают покупку и продажу акций иностранных компаний, передает iphones.ru со ссылкой на РБК.

В новой версии законопроекта ЦБ предлагает ввести три категории инвесторов:

- особо защищаемый неквалифицированный инвестор
- простой неквалифицированный инвестор (активы больше 1,4 млн руб.)
- квалифицированный инвестор (активы больше 10 млн руб.)

Во второй версии закона Центробанк отказался от категории «Профессиональный инвестор». Сумма активов для простых неквалифицированных инвесторов увеличилась с 400 тыс. руб. до 1,4 млн руб.

Осуществлять операции с акциями иностранных компаний без ограничений смогут только квалифицированные инвесторы.

Чтобы покупать иностранные акции, неквалифицированные инвесторы должны пройти тестирование у брокера. Какие вопросы будут в этом тесте, неизвестно.

При этом даже в случае провала простой неквалифицированный инвестор сможет купить акции, если подпишет соглашение о рисках.

Однако, если тест не пройдёт особо неквалифицированный инвестор, он сможет покупать акции зарубежных компаний только на 50 тыс. руб. в год.

Если неквалифицированные инвесторы успешно пройдут тестирование, то у них появится возможность осуществлять покупку и продажу иностранных акций без ограничений.

Как и с первой версией законопроекта, брокерские компании уверены, что большинство инвесторов попадут в категорию «особо защищаемых» и перейдут в иностранные компании.



Фото:     iphones.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
23 сентября 2019  11:54
Дачники смогут оформить в собственность самовольно захваченную землю
Дачники смогут оформить в собственность самовольно захваченную землю
 Поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости, которые вступили в силу с 16 сентября, позволят российским дачникам и жителям... Экономика региона
183
20 сентября 2019  11:36
Осенью растет активность соискателей и работодателей
Осенью растет активность соискателей и работодателей
Активнее других ищут работу курьеры. Экономика региона
266
19 сентября 2019  14:03
Россияне стали реже брать ипотеку
Россияне стали реже брать ипотеку
Общий объем выдачи кредитов также упал на 15 %, до уровня 211,7 млрд рублей. Экономика региона
366
Весь список
Финансы и Банки
23 сентября 2019  19:14
Центробанк разработал новую версию законопроекта о классификации инвесторов.
ЦБ разрешит покупать иностранные акции только на 50 тысяч рублей в год
Центробанк разработал новую версию законопроекта о классификации инвесторов.   Финансы и Банки
71
19 сентября 2019  23:48
По рублевым и долларовым вкладам.
Сбербанк снизил ставки по вкладам
По рублевым и долларовым вкладам.  Финансы и Банки
376
19 сентября 2019  13:01
Сбербанк и Платформа ОФД рассказали, как за время кассовой реформы изменилась доля безналичных платежей в магазинах и ресторанах
Сбербанк и «Платформа ОФД» рассказали, как за время кассовой реформы изменилась доля безналичных платежей в магазинах и ресторанах
«Платформа ОФД» Сбербанка обрабатывает более 40 миллионов чеков в день. Финансы и Банки
310
Весь список
Строительство
23 сентября 2019  13:53
В Самаре может смениться зонирование участка у Струковского сада
В Самаре может смениться зонирование участка у Струковского сада
Новое назначение разрешает строительство торгового центра. Строительство
181
20 сентября 2019  13:34
В Самарской области создадут Фонд защиты участников долевого строительства
В Самарской области создадут Фонд защиты участников долевого строительства
Произойдет это 1 октября. Строительство
306
20 сентября 2019  09:58
Стройиндустрии снова мешают освоить зеленую зону Студёного оврага
«Стройиндустрии» снова мешают освоить зеленую зону Студёного оврага
Владелец компании хотел перевести 22 участка в зону застройки индивидуальным жилыми домами. Строительство
250
Весь список
Материалы и технологии
21 сентября 2019  08:41
Сварочные агрегаты – особенности
 В условиях ремонтных работ на строительных площадках успешно применяют такое важное оборудование как сварочные агрегаты. Материалы и технологии
50
14 сентября 2019  12:34
Приборы контроля
 По технике безопасности любая установка для сжигания сжиженного газа или другого жидкого топлива в обязательном порядке должна оснащаться оборудованием,... Материалы и технологии
57
10 сентября 2019  19:32
Завод продолжает производство серого цемента «мокрым» способом, считающимся опасным для окружающей среды.
Модернизировать «Жигулёвские стройматериалы» в срок не успели, и запустили по-старому
Завод продолжает производство серого цемента «мокрым» способом, считающимся опасным для окружающей среды.    Материалы и технологии
357
Весь список
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
56
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
688
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1740
Весь список
Бизнес
18 сентября 2019  10:38
В Самаре состоится первый открытый квиз на тему бизнеса
В Самаре состоится первый открытый квиз на тему бизнеса
Участие в нем бесплатное. Бизнес
289
16 сентября 2019  13:58
Молодые предприниматели Самарской области примут участие во Всероссийском конкурсе
Молодые предприниматели Самарской области примут участие во Всероссийском конкурсе
В жюри конкурса войдут представители предпринимательского сообщества и инфраструктуры региона. Бизнес
347
5 сентября 2019  17:03
Повышению инвестиционной привлекательности Самарской области способствует наличие инвестиционных площадок.
В Самарской области формируются инвестиционные площадки для малого и среднего бизнеса
Повышению инвестиционной привлекательности Самарской области способствует наличие инвестиционных площадок.  Бизнес
362
Весь список


Новости компаний
19 сентября 2019  17:49
Фабрика «Сласти» выиграла два контракта от Северо-Кавказского МВД на поставку кондитерских изделий
Тольяттинский кондитер накормит кавказскую полицию халвой и мармеладом
Фабрика «Сласти» выиграла два контракта от Северо-Кавказского МВД на поставку кондитерских изделий  Новости компаний
360
19 сентября 2019  12:55
АвтоВАЗ отзывает больше 90 тысяч Lada Xray из-за коррозии на капоте
АвтоВАЗ отзывает больше 90 тысяч Lada Xray из-за коррозии на капоте
Автомобили, попадающие под отзыв, должны быть проверены. Новости компаний
331
18 сентября 2019  18:43
«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента».
Разработчик сообщил о российской ракете с недостижимой дальностью полета
«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента».  Новости компаний
341
18 сентября 2019  14:33
"Должна же быть какая-то тайна у нас", - пояснил глава "Роскосмоса".
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза", однако оставит эту информацию в тайне
"Должна же быть какая-то тайна у нас", - пояснил глава "Роскосмоса".  Новости компаний
428
Весь список
IT и Коммуникации
19 сентября 2019  18:08
Shadow of Mordor : обзор игры
 «Властелин Колец», как и другие произведения Профессора, с каждым годом становятся все популярнее. Во многом благодаря фильмам Питера Джексона, сага о... IT и Коммуникации
90
6 сентября 2019  17:02
Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
 Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
105
6 сентября 2019  17:02
Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
 Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
85
Весь список
Транспорт
23 сентября 2019  12:37
За доставку в школу и обратно детей из Кошелев-парка до конца декабря из бюджета Самары заплатят 2,7 млн рублей
За доставку в школу и обратно детей из «Кошелев-парка» до конца декабря из бюджета Самары заплатят 2,7 млн рублей
Администрация Самары ищет перевозчика. Транспорт
171
20 сентября 2019  13:52
В СамараАвтоГазе рассказали о нехватке кондукторов
В «СамараАвтоГазе» рассказали о нехватке кондукторов
Перевозчик решил устроить эксперимент. Транспорт
293
20 сентября 2019  10:55
В Самаре введут временное ограничение движения транспорта
В Самаре введут временное ограничение движения транспорта
Это связано с проведением всероссийского дня бега «Кросс Нации». Транспорт
249
19 сентября 2019  15:49
«Самара Авто Газ» в тестовом режиме вводит данную схему на автобусных маршрутах с низким пассажиропотоком - 55, 76, 78, 79, 13 и 3.
«Самара Авто Газ» протестирует бескондукторную систему оплаты проезда на 6 городских маршрутах
«Самара Авто Газ» в тестовом режиме вводит данную схему на автобусных маршрутах с низким пассажиропотоком - 55, 76, 78, 79, 13 и 3.   Транспорт
413
Весь список
Предпринимательство
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
146
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
337
18 июня 2019  22:58
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей.  Предпринимательство
324
Весь список
Видео
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
386
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
331
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
547
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
363
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
850
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
403
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1080
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
753
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
993
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1167
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
586
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2450
Весь список

Мероприятия
В Самарской областной универсальной научной библиотеке выступит поэт Максим Замшев
В Самаре пройдет открытый областной конкурс молодых исполнителей «Союз талантов Поволжья»
В Самаре впервые пройдет Чемпионат Высшей лиги по регби-7
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные