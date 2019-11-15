Сотрудники Самарской полиции и Сбербанка примут участие в благотворительном спектакле в Самаре

68

. Широкая публика знакома с этой пьесой по фильму Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Премьера спектакля посвящена сразу двум праздникам – Дню Сбербанка и Дню сотрудника МВД. Режиссер постановки – Александр Мальцев.«Сейчас благотворительность открыта и доступна каждому. Для Сбербанка — это важная составляющая корпоративной культуры, —. — Ежегодно мы оказываем помощь организациям во многих социальных сферах. В этот раз вместе с сотрудниками Самарской полиции мы помогаем детям. Все вырученные средства со спектакля пойдут в благотворительный фонд «Евита», который оказывает помощь семьям с паллиативными детьми, детям-сиротам и семьям с детьми-инвалидами».