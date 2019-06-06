Самарская область заключила соглашения о сотрудничестве с двумя крупными банками в рамках ПМЭФ-2019
6 июня 2019 21:39
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Во время подписания документа Дмитрий Азаров отметил, что он нацелен на укрепление взаимовыгодных финансово-экономических отношений и призван придать им долгосрочный, устойчивый характер.
«Соглашение задает новый импульс развитию взаимоотношений Самарской области и ВТБ. У региона есть целый ряд значимых проектов, которые могут заинтересовать банк, и, конечно, наше сотрудничество по программам в части основной деятельности банка, также получат свое развитие в рамках исполнения этого соглашения», – отметил губернатор.
Стороны намерены сотрудничать в части разработки и внедрения современных банковских технологий, оказания поддержки инновационному развитию промышленного комплекса и реализации приоритетных региональных проектов. Совместная работа будет направлена на развитие системы кредитования всех сегментов, в том числе с использованием предусмотренных законодательством механизмов государственной поддержки.
«Несмотря на то, что соглашение мы подписали сегодня, процесс взаимодействия у нас начался давно и имеет свои плоды. К примеру, только за первую половину этого года наш кредитный портфель в регионе вырос на 19%, – сказал Денис Бортников. – По сути дела мы закрепляем то, что обговаривали ранее».
Также на форуме глава региона подписал соглашение с еще одной финансовой организацией – Почта Банком. Присутствие этой кредитной организации на территории региона постоянно расширяется: за 2018 и 2019 год открылось 3 флагманских клиентских центра – теперь их 14. Еще 9 представительств появилось на территории МФЦ и 17 в отделениях почтовой связи – сейчас их 126. Всего в регионе сейчас действует более 500 точек обслуживания банка. В почтовых отделениях области банк установил 1285 POS-терминалов, благодаря которым у жителей поселков появилась возможность снимать наличные рядом с домом и оплачивать почтовые услуги.
«Наша задача – делать современные банковские услуги доступными даже в удаленных поселках, открывать точки обслуживания там, где никогда ранее не было даже возможности снять деньги с банковской карты. Сейчас мы работаем уже во всех районах Самарской области, при этом в 87 населенных пунктах мы являемся единственной кредитной организацией», – отметил Президент-председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.
Дмитрий Азаров и Дмитрий Руденко договорились о совместной реализации ряда программ, направленных на распространение в регионе современных банковских услуг. В частности, предусмотрено развитие программ кредитования отдельных категорий граждан и людей пенсионного возраста, а также проведение мероприятий в области повышения финансовой грамотности населения и реализация экологических мероприятий по восстановлению лесов.
«Почта Банк имеет разветвленную сеть, и, конечно, людям удобно, что они могут, придя в отделение Почты России, выполнить ряд банковских операций без ограничений, – сказал Дмитрий Азаров. – Я отдельно хотел бы отметить роль банка в ремонте почтовых отделений. Эту работу мы ведем совместно с Почтой России, но часть средств предоставляет как раз Почта Банк», передает пресс-служба облправительства.
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