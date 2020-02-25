В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты
25 февраля 2020 11:00
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Об этом «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
О планах полностью отказаться от бумаги при заключении договоров сообщили в Сбербанке, ВТБ, МКБ, «Открытии», Почта-банке, РНКБ и ряде других. Представители организаций указали, что это гораздо быстрее и удобнее для клиента: экономится время на печать, подписание каждой страницы и ожидание визы контролера.
Также уточняется, что благодаря отказу от бумаги малый бизнес сможет оформить заем за три минуты, а деньги поступят на счет клиента через десять минут. Раньше этот процесс мог занимать несколько дней.
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