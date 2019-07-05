Сбербанк — самый дорогой и сильный бренд России по версии Brand Finance

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Международное рейтинговое агентство Brand Finance подготовило рейтинг ведущих российских брендов. Сбербанк вновь признан самым дорогим брендом страны. Согласно рейтингу ценность бренда «Сбербанк» за год выросла на 26% и достигла отметки 842,2 млрд рублей. Бренду присвоен рейтинг ААА+.Также Сбербанк признан самым сильным брендом в России с индексом 93,1 из 100 возможных. Brand Finance определяет относительную силу бренда с помощью сбалансированной системы показателей, таких как маркетинговые инвестиции, осведомленность, предпочтение, удовлетворенность персонала и корпоративная репутация. Наряду с объемом доходов компании сила бренда — решающий фактор его стоимости. Согласно этим критериям, Сбербанк — самый сильный бренд в России и второй по силе бренд в мире после Ferrari., вице-президент-директор по маркетингу Сбербанка:«Третий год подряд Сбербанк лидирует в одном из самых авторитетных международных рейтингов — Brand Finance. Это оценка работы всей нашей команды — на стоимость и силу бренда влияет масса факторов: бизнес-результаты, клиентский сервис, продуктовая линейка, маркетинговая активность. Для нас это повод двигаться ещё быстрее, реализуя нашу стратегию развития самого инновационного, клиентоориентированного и надёжного бренда в стране».Brand Finance отмечает три основных составляющих успеха бренда «Сбербанк»: инновационные решения, ориентированность на клиентский опыт, повышение эффективности бизнеса. Например, соглашение, достигнутое SberCloud (компания, входящая в экосистему Сбербанка) и NVIDIA на Петербургском международном экономическом форуме, позволит развивать и внедрять технологию искусственного интеллекта в российском банковском секторе. В сфере клиентского опыта, Сбербанк также является лидером — среди прочего выросла доступность кредитов, в среднем заявки обрабатываются за один день. Наконец, рост розничного кредитования и ипотечного портфеля способствовал хорошим финансовым показателям Сбербанка, что также повлияло на повышение стоимости бренда., управляющий директор Brand Finance:«Высококачественные услуги и продукты Сбербанка создают ту лояльность, которая приводит к формированию долгосрочных клиентских отношений. Не имеющий аналогов в России, банк может углубить свои отношения с клиентами, разработать новые продукты, услуги и даже освоить новые отрасли».Результаты рейтинга доступны на сайте Brand Finance.В январе 2019 года Сбербанк возглавил рейтинг Brand Finance по силе бренда среди ведущих банков мира, обогнав конкурентов из Китая, США и Западной Европы.