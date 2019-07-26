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Банк России отозвал лицензию у московского "РАМ Банка". Как отмечается в сообщении регулятора, эта кредитная организация занижала размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение.Кроме того, РАМ банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.Добавим, РАМ Банк является участником системы страхования вкладов и на 1 июля занимал 296-е место в банковской системе России, передает Радио Маяк.