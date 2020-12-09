В преддверии новогодних праздников в Самаре больше всего не хватает продавцов

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В конце 2020 года в стране стало на 272% больше новогодних вакансий, чем в конце 2019 года, выяснил аналитический центр Авито Работы. Медианная зарплата в таких вакансиях составляет 35 000 рублей. В свою очередь, в Самаре она ниже – 27 000 рублей. В конце года самыми востребованными сотрудниками в Самаре становятся продавцы – на эту специальность приходится 58% вакансий.

В целом по стране предложение вакансий, в которых упоминается “новый год”, возросло на 272% по сравнению с началом декабря 2019 года, тогда как интерес соискателей на них вырос на 64%. Медианная зарплата[1], которую готовы предложить российские работодатели, составляет 35 000 рублей, что на 17% больше прошлогоднего показателя. В Самаре оплата труда по таким вакансиям в годовом выражении выросла с 26 000 рублей до 27 000 рублей, однако она все равно ниже, чем показатель по стране.

Среди вакансий, связанных с новогодними праздниками, наиболее востребованная работодателями профессия – это продавец, выяснил аналитический центр Авито Работы. Именно в этой профильной группе массовых профессий (“Продажи”) размещено максимальное количество предложений: в период, когда россияне активнее всего покупают подарки для родных и близких, на нее приходится 37% вакансий.

Также очень востребована работа для студентов и не требующая опыта по специальности: комплектовщики заказов, курьеры, уборщики, промоутеры и так далее. Такие вакансии составляют 36% предложения работодателей. Несмотря на снижение количества массовых мероприятий, такие объекты, как торговые центры, в подавляющем большинстве регионов остаются открытыми.

Замыкают тройку востребованных групп профессий сотрудники производственных объектов, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий: например, для производителей продуктов питания предновогоднее время также высокий сезон. Однако на эту группу приходится уже 8% вакансий, что значительно меньше, чем спрос на продавцов и сотрудников без специального опыта работы.

Спрос на новогоднюю работу по соотношению сфер примерно соответствует предложению. Среди соискателей же самая большая доля (37%) ищет работу, не требующую опыта, 30% хотят работать в продажах, а 11% - в производстве или сельском хозяйстве/добыче сырья.

Фото: Дильдина Светлана