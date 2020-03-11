Особая экономическая зона будет включена в границы Тольятти
11 марта 2020 16:55
81
Соотвествующий законопроект одобрил областной кабмин.
Это позволит инвесторам ОЭЗ получить дополнительные меры государственной поддержки.
Предварительно законопроект должен получить одобрение Самарской губдумой, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Это позволит инвесторам ОЭЗ получить дополнительные меры государственной поддержки. Экономика региона
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