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Общественные эксперты одобрили финансирование дорожных работ в Самарской области в 2021 году

4 декабря 2020 17:26
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3 декабря состоялось общественное обсуждение проекта бюджета министерства транспорта и автомобильных дорог СО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

3 декабря состоялось общественное обсуждение проекта бюджета министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием общественных экспертов - Лакоценина Дмитрия Васильевича, Эйриха Юрия Владимировича, Коняева Евгения Анатольевича.  

Общественники заслушали планы финансирования основных направлений деятельности министерства, обсудили исполнение поручений по результатам предыдущих встреч и подвели итоги совещания.

В рамках проекта бюджета на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование транспортного комплекса региона и укрепление опорной сети автомобильных дорог Самарской области в 2021 году предусмотрены средства областного бюджета и средства дорожного фонда Самарской области в размере 20 млрд 435 млн рублей.

Напомним, региональный минтранс с 2019 года участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, в рамках которого реализуется проект «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу». 

Расходы министерства транспорта предусмотрены в рамках двух государственных программ Самарской области: «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)» и «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы».

На модернизацию и развитие автодорог регионального или межмуниципального значения в 2021 году планируется направить 15 млрд рублей, на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта» -3, 3 млрд рублей.

Городским округам Самара, Тольятти и Сызрань выделят субсидии в размере 2 млрд 090 млн рублей. Дорожные работы в Самаре и Тольятти будут осуществляться за счет средств нацпроекта.

В Кошкинском и Кинельском муниципальных районах будет осуществлено строительство автомобильных дорог в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы».  Для этого планируется привлечь 93 млн рублей из федерального бюджета и выделить средства дорожного фонда в объеме
15 млн рублей. 

Модернизация и развитие региональной дорожной сети является важным элементом стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Общественные эксперты задали вопросы по обеспечению в 2021 году транспортной переправы по маршруту Самара-Рождествено.

«Подготовлена зимняя дорога к эксплуатации. Для пассажиров пока еще на линии работают водоизмещающие суда. В дальнейшем в зависимости от погодных условий работу будут осуществлять суда на воздушной подушке. В 2020 году приобретено три новых судна, до конца текущего года они будут введены в эксплуатацию. По итогам эксплуатации осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. будут приниматься решения по дальнейшему обновлению парка речного транспорта», - проинформировал руководитель управления воздушного, речного транспорта и логистики Павел Орлов.

Также эксперты обратили внимание, что бюджетом министерства не предусмотрены расходы, связанные с финансированием мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. 

«В 2020 году эти мероприятия осуществлялись за счет средств министерства, а также средства выделялись из резервного фонда. Это непредвиденные расходы. Кроме того, в этом году была поддержка транспортных предприятий и организаций, которые получили убыток в связи со снижением пассажиропотока, это перевозка автобусами, речным транспортом. Это были субсидии, они носили временный характер на время введенных ограничений. В следующем году пока таких расходов не заложено. Но если возникнет необходимость – средства будут выделяться, в первую очередь для обеспечения безопасности» - пояснила Ольга Приходько, руководитель департамента экономики и финансов министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. 

«Хочу вас поблагодарить за подготовку общественных обсуждений в таких условиях, в виде ВКС, отметить хорошую работу министерства и пожелать дальнейших успехов в будущем», - завершил заседание общественный эксперт Лакоценин Дмитрий Васильевич, передает пресс-служба облправительства.

 

Фото:   соцсети

 

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Комментарии

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3 декабря состоялось общественное обсуждение проекта бюджета министерства транспорта и автомобильных дорог СО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
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Еще трое мужчин и женщина умерли в Самарской области COVID–19
4 декабря 2020  13:30 
Еще трое мужчин и женщина умерли в Самарской области COVID–19
​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 23399 случаев коронавируса. Здравоохранение
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Рост продолжается: за сутки на 4 декабря выявлены 266 заболевших коронавирусом в Самарском регионе
4 декабря 2020  12:41 
Рост продолжается: за сутки на 4 декабря выявлены 266 заболевших коронавирусом в Самарском регионе
За сутки умерли еще четверо больных. Здравоохранение
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Бюджет Самары на 2021 год принят в первом чтении
4 декабря 2020  11:18 
Бюджет Самары на 2021 год принят в первом чтении
Он бездефицитный, расходы равны доходам и составляют 15 млрд 164 млн руб. Экономика региона
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НОЦ Самарской области получил международный статус
4 декабря 2020  10:49 
НОЦ Самарской области получил международный статус
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Образование
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Акценты
В прокуратуре Самары организована горячая линия
4 декабря 2020  12:50 
В прокуратуре Самары организована горячая линия
Также можно обратиться в ведомство лично. Социум
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НОЦ Самарской области получил международный статус
4 декабря 2020  10:49 
НОЦ Самарской области получил международный статус
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Образование
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Глава региона еще в начале пандемии дал возможность строителям продолжать работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
3 декабря 2020  18:29 
Дмитрий Азаров и представители строительной отрасли подвели предварительные итоги года
Глава региона еще в начале пандемии дал возможность строителям продолжать работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Экономика региона
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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
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Пресс-конференция главного тренера
29 ноября 2020  21:30 
Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2. Спорт в регионе
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Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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