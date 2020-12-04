Общественные эксперты одобрили финансирование дорожных работ в Самарской области в 2021 году

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3 декабря состоялось общественное обсуждение проекта бюджета министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием общественных экспертов - Лакоценина Дмитрия Васильевича, Эйриха Юрия Владимировича, Коняева Евгения Анатольевича.

Общественники заслушали планы финансирования основных направлений деятельности министерства, обсудили исполнение поручений по результатам предыдущих встреч и подвели итоги совещания.

В рамках проекта бюджета на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование транспортного комплекса региона и укрепление опорной сети автомобильных дорог Самарской области в 2021 году предусмотрены средства областного бюджета и средства дорожного фонда Самарской области в размере 20 млрд 435 млн рублей.

Напомним, региональный минтранс с 2019 года участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, в рамках которого реализуется проект «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу».

Расходы министерства транспорта предусмотрены в рамках двух государственных программ Самарской области: «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)» и «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы».

На модернизацию и развитие автодорог регионального или межмуниципального значения в 2021 году планируется направить 15 млрд рублей, на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта» -3, 3 млрд рублей.

Городским округам Самара, Тольятти и Сызрань выделят субсидии в размере 2 млрд 090 млн рублей. Дорожные работы в Самаре и Тольятти будут осуществляться за счет средств нацпроекта.

В Кошкинском и Кинельском муниципальных районах будет осуществлено строительство автомобильных дорог в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы». Для этого планируется привлечь 93 млн рублей из федерального бюджета и выделить средства дорожного фонда в объеме

15 млн рублей.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети является важным элементом стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Общественные эксперты задали вопросы по обеспечению в 2021 году транспортной переправы по маршруту Самара-Рождествено.

«Подготовлена зимняя дорога к эксплуатации. Для пассажиров пока еще на линии работают водоизмещающие суда. В дальнейшем в зависимости от погодных условий работу будут осуществлять суда на воздушной подушке. В 2020 году приобретено три новых судна, до конца текущего года они будут введены в эксплуатацию. По итогам эксплуатации осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. будут приниматься решения по дальнейшему обновлению парка речного транспорта», - проинформировал руководитель управления воздушного, речного транспорта и логистики Павел Орлов.

Также эксперты обратили внимание, что бюджетом министерства не предусмотрены расходы, связанные с финансированием мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

«В 2020 году эти мероприятия осуществлялись за счет средств министерства, а также средства выделялись из резервного фонда. Это непредвиденные расходы. Кроме того, в этом году была поддержка транспортных предприятий и организаций, которые получили убыток в связи со снижением пассажиропотока, это перевозка автобусами, речным транспортом. Это были субсидии, они носили временный характер на время введенных ограничений. В следующем году пока таких расходов не заложено. Но если возникнет необходимость – средства будут выделяться, в первую очередь для обеспечения безопасности» - пояснила Ольга Приходько, руководитель департамента экономики и финансов министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

«Хочу вас поблагодарить за подготовку общественных обсуждений в таких условиях, в виде ВКС, отметить хорошую работу министерства и пожелать дальнейших успехов в будущем», - завершил заседание общественный эксперт Лакоценин Дмитрий Васильевич, передает пресс-служба облправительства.

Фото: соцсети