В Усть-Кинельском открылась XXI Поволжская агропромышленная выставка
13 сентября 2019 13:29
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В Усть-Кинельском открылась XXI Поволжская агропромышленная выставка. Она является крупнейшей в ПФО: в этом году число участников перевалило за 600.Среди них -
фермерские хозяйства, производители сельхозтехники, удобрений, комбикормов, агропромышленные холдинги.
Крупнейший сельскохозяйственный форум региона поводится при поддержке областного правительства, а с 2008 года имеет федеральный статус и проводится при информационной поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия России.
Ведущие российские и зарубежные производители привезли на агровыставку достижения в области животноводства, растениеводства, ветеринарии, агрохимии, научного и информационно-консультационного обеспечения АПК.
С открытием агрофорума участников и гостей поздравил Губернатор Дмитрий Азаров. «Поволжская агропромышленная выставка уже на протяжении многих лет является событием не только регионального, но и межрегионального, федерального значения. Уверен,что традиционно внимание жителей Самарской области и соседних регионов к выставке также будет велико, и десятки тысяч людей смогут побывать здесь, увидеть достижения региона в сельском хозяйстве, увидеть технику и, конечно, вместе с нами порадоваться новым успехам сельчан»,- отметил он.
«Программа выставки насыщена. Здесь традиционно много площадок по обмену опытом – это важная составляющая агрофорума. Здесь есть возможность увидеть и новую технику, и новые технологии, можно побывать на мастер-классах, и все это составляет насыщенную программу нашего форума. Благодарю тружеников села за те достижения, которые мы уже сегодня фиксируем. Например, экспорт продукции АПК уже на 1 сентября, превысил 221 млн долларов при плановом показателе 220 млн долларов за текущий год. Это ли не показатель востребованности продукции нашего сельского хозяйства», - сказал губернатор.
Фото: Департамент информационной политики.
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