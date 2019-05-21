В Самарской области растет количество предложений вторичного жилья

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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской области в апреле 2019 года. При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 15 392 уникальных предложения к продаже, опубликованных в СМИ в апреле 2019 года.На первом месте по количеству предложений лидирует Самара с 6 878 квартирами. На втором – Тольятти – 4 802 квартира. Замыкает список Похвистнево – 123 квартир.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в апреле 2019 года составила 47 423 рублей.Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – 59 927 руб., самая низкая – в Октябрьске – 23 049 руб.Наиболее активным в апреле 2019 года был рынок в Жигулевске (индекс активности – 8,7), наименее – в Кинеле (индекс активности 3,3). В Самаре данный показатель равняется 5,9, в Тольятти – 6,8. Под индексом активности мы понимаем соотношение количества предложений к количеству жителей.Нина Шумкова, руководитель отдела общественных коммуникаций Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:Анализ ситуации на рынке недвижимости городских округов Самарской области демонстрирует стабильное повышение количества предложений к продаже. Что касается средней удельной цены, то она также имеет с начала года положительную динамику: по отношению к январю 2019 года рост составил 1 112 рублей или 2,4%, за месяц прошла положительная коррекция в размере 638 рублей (или 1,36%). По отношению к аналогичному периоду прошлого года рост составил 7 038 рублей или 17,43 %.Фото pixabay.com