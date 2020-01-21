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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Самарской области построят крупную молочную ферму за 12 млрд рублей

21 января 2020 10:28
197
В Самарской области построят крупную молочную ферму за 12 млрд рублей
Поголовье комплекса составит около 3,5 тысячи животных.

Глава регионального кабмина Виктор Кудряшов в рамках «Зеленой недели» встретился с представителями компании «Эко-Нива-АПК Холдинг». Напомним, уже весной этого года в Клявлинском районе начнется реализация крупнейшего инвестиционного проекта по строительству молочной фермы. Соответствующее соглашение было подписано в августе прошлого года между Губернатором и гендиректором корпорации. Объем вложений со стороны холдинга – порядка 12 млрд рублей. Это самые крупные инвестиции за последние десятилетия в сельское хозяйство Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.

Планируется, что поголовье комплекса составит около 3,5 тысячи животных.
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Комментарии


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