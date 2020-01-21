В Самарской области построят крупную молочную ферму за 12 млрд рублей

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Глава регионального кабмина Виктор Кудряшов в рамках «Зеленой недели» встретился с представителями компании «Эко-Нива-АПК Холдинг». Напомним, уже весной этого года в Клявлинском районе начнется реализация крупнейшего инвестиционного проекта по строительству молочной фермы. Соответствующее соглашение было подписано в августе прошлого года между Губернатором и гендиректором корпорации. Объем вложений со стороны холдинга – порядка 12 млрд рублей. Это самые крупные инвестиции за последние десятилетия в сельское хозяйство Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.Планируется, что поголовье комплекса составит около 3,5 тысячи животных.