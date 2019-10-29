В Самарской области на 10% могут вырасти взносы за капремонт
29 октября 2019 13:45
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В Самарской области на 10% может быть увеличен размер взноса за капитальный ремонт. Об этом рассказал министр ЖКХ Самарской области Сергей Марков, отвечая на вопрос депутатов на пленарном заседании 29 октября, пишет СитиТраффик.
Депутат Александр Степанов просил министра ответить, будет ли ежегодное повышение взносов на капремонт, чиновник дал понять, что такое увеличение возможно, связав это с инфляцией.
- Вопрос по поводу моратория стоимости пока не выносится на рассмотрение, гарантию никто не может дать, поскольку инфляция съедает все сметные расценки подрядчиков. Мы получили расчет ценообразования по методике изменения взноса по капитальному ремонту, и сейчас он находится на рассмотрении в правительстве Самарской области.
Как только документ будет рассмотрен, документ будет принят на уровне правительства. На сегодня рост возможен не более 10%, — рассказал Марков депутатам.
- То есть, решение будет принято на уровне правительства, без ведома депутатов Самарской губернской думы? – уточнил Степанов у министра.
- Вы были на попечительском совете Фонда капремонта, мы были у вас на комитете, где мы озвучили возможное увеличение взноса на капремонт. Сейчас мы получили отчет департамента ценообразования, чтобы обсудить его на уровне правительства. Как только будут результаты этого обсуждения, они будут озвучены на вашем комитете. Мы прекрасно слышали нашу позицию о том, как стабилизировать работу Фонда. На сегодня работа Фонда нестабильна, дисбаланс составляет 20%, то есть, вкладывается больше, чем выставляется населению в платежках, — ответил министр Марков.
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