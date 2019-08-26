В Самаре на рынке вторичного жилья предлагают 6 477 квартир

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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской области в июле 2019 года.При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано уникальных 15 491 предложений к продаже, опубликованных в СМИ в июле 2019 года.На первом месте по количеству предложений лидирует Самара с 6 477 квартирами. На втором – Тольятти – 5 011 квартир. Замыкает список Похвистнево – 125 квартир.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в июле 2019 года составила 46 678 рублей.Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – 59 922 руб., самая низкая – в Октябрьске – 23 141 руб.Наиболее активным в июле 2019 года был рынок в Жигулевске (индекс активности – 9,9), наименее – в Кинеле (индекс активности 3,4). В Самаре данный показатель равняется 5,6, в Тольятти – 7,1. Под индексом активности мы понимаем соотношение количества предложений к количеству жителей.Нина Шумкова, руководитель отдела общественных коммуникаций Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:Динамика средней удельной цены предложения к июню 2019 года носила отрицательный характер и составила 403 руб. или 0,86%.За год – с июля 2018 года - средняя удельная цена предложения снизилась более ощутимо – на 4,45% или 2 172 рубля.

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