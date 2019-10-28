Неделя труда и профориентации прошла в Самарской области

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Видеоконференция «Будущее профессий. Профессии будущего» собрала более девяти тысяч школьников Самарской области – участников 2 этапа проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11х классов общеобразовательных организаций «Билет в Будущее» ознакомительного уровня. На онлайн связь со школьниками вышли руководители инновационных предприятий, организаций профессионального и высшего образования региона.Технологический прогресс и переход к цифровой экономике создали новые бизнес-модели и требования к навыкам. В результате многие специалисты становятся неспособны соперничать на рынке труда с теми, кто быстрее адаптируется к новым технологиям. Так, если несколько лет назад на РКЦ «Прогресс» была создана первая цифровая модель ракеты-носителя и это считалось успехом, то сегодня, по словам заместителя начальника отдела подготовки кадров акционерного общества, все изделия конструкторы предприятия разрабатывают не на бумаге, а с помощью специальных программ. Цифровые навыки в аэрокосмической отрасли сегодня обязательны как для инженеров, так и для технологов, и рабочих - станочников.Информационные технологии широко применяются и в медицине. Директор института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин рассказал школьникам, что технологии виртуальной и дополненной реальности уже сейчас используются как в практической подготовке медиков, так и в системах реабилитации пациентов в больницах Самарской области. А со следующего года в нашем регионе впервые в России начнут готовить профессионалов по совершенно новой специальности – врач-кибернетик.О том, как развитие искусственного интеллекта, Big Data и «интернета вещей» меняют нашу жизнь уже сейчас, рассказал и показал школьникам исполнительный директор компании «Аиралаб Рус» Иван Петров. Одна из последних разработок тольяттинских специалистов – «Дрон-эколог» на основе блокчейн-технологий осуществляет экологический контроль состояния Волги. Создали в компании действующую модель робота-художника. Но в числе приоритетных направлений – разработка умных фабрик и городов.Впрочем, важнее не то, как меняются производство или профессии, а то, как новые технологии меняют наше общество, считает руководитель проектного офиса «Цифровое развитие Самарской области» Дмитрий Камынин. «Наступило время, когда существующий поколенческий опыт не позволяет подготовить детей к тому, что будет дальше. Школьникам необходимо научиться делать самостоятельный выбор на основе полученных обширных знаний. И чем больше знаний и компетенций, тем легче будет выиграть безумную конкурентную гонку на рынке труда в новой цифровой экономике и занять достойное место в обществе», - говорит Дмитрий Валерьевич.Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Он реализуется в рамках национального проекта «Образование». Оператор проекта – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com