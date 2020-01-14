Мэрии Самары опять не удалось снести кафе «Беркут»

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Споры за многострадальное заведение общепита идут с конца 2017 года, когда мэрия Самары опубликовала два постановления о сносе незаконных построек на улице Алма-Атинской — кафе «Беркут» и автосервиса «Тюльпан». Здания должны были быть снесены в срок до 25 января 2018 года.Собственница земельного участка под «Беркутом» Ягут Манафова с такими раскладами не согласилась и вступила в борьбу. Возможный снос «Беркута» вызвал много дискуссий в СМИ: кафе нередко называют легендарным. В 90-е «Беркут» был местом сбора авторитетных граждан и сохранил эту своеобразную аутентичную атмосферу практически нетронутой до сих пор.Сначала г-жа Манафова написала в правоохранительные органы заявление на чиновников мэрии, якобы вымогавших у нее взятку, а затем пошла в суд.Как следует из ее иска, «нахождение спорных зданий на участке под кафе соответствует основным видам его разрешенного использования», а «признаки самовольной постройки» у них отсутствуют. В итоге Манафова победила в первой и апелляционной инстанциях, и постановление о сносе «Беркута» было отменено, пишетОсенью 2019 года в суд пошли уже чиновники: департамент градостроительства попытался обязать Манафову все-таки снести легендарное кафе. В первой инстанции мэрия проиграла, а перед Новым годом апелляционная инстанция облсуда снова оставила чиновников без удовлетворения. Как следует из определения областного суда, доказательств того, что строения на участке Манафовой нарушают права и законные интересы граждан или создают угрозу их жизни и здоровью, истцом не представлены. Как посчитал облсуд, «снос строения является крайней мерой гражданско-правовой ответственности лица, осуществившего такое строительство», а «устранение последствий нарушения прав должно быть соразмерно самому нарушению».

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