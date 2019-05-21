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Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в совещании, посвящённом ходу реализации национальных проектов и достижения национальных целей развития РФ, которое в режиме вкс провёл Первый зампред Правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов.Одним из вопросов стало рассмотрение лучших региональных практик, которые позволяют достигать значимых результатов по различным направлениям. Самарскую область попросили поделиться наработками по развитию инновационной деятельности на примере StartupSamara.Региональный центр инноваций Startup_samara является своего рода информационным центром, работающим в режиме «единого окна». Основная задача – формирование большого потока качественных проектов за счет создания благоприятной среды для предпринимательства и инноваций, сообщает Департамент информационной политики региона.«И на федеральном, и на региональном уровне действует целый ряд мер поддержки для технологических предпринимателей и инноваторов. Однако, как показывает практика, об этом знают далеко не все. Одна из задач StartupSamara – этот пробел исправить»,- отметил Дмитрий Азаров.