Дмитрий Азаров обсудил перспективы завода «Тольяттикаучук» с гендиректором ПАО «Татнефть»

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Губернатор Самарской областипровел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Татнефть»и председателем правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым. Стороны обсудили планы развития завода «Тольяттикаучук» (бывшее ООО «СИБУР Тольятти»), новым собственником которого стала «Татнефть», а также аспекты взаимодействия нового владельца завода с Правительством Самарской области.Сделка между «Татнефтью» и «СИБУРом» по приобретению нефтехимических активов в Тольятти была закрыта в ноябре прошлого года. «Татнефть» намерена интегрировать приобретенные активы в свои производственные процессы и продолжить развитие производств в рамках реализации нефтегазохимической стратегии. Кроме того, «Тольяттикаучук» позволит «Татнефти» обеспечить потребности своего шинного бизнеса в основных видах синтетического каучука.В начале встречи Дмитрий Азаров отметил, что «Тольяттикаучук» как ведущее предприятие нефтехимического комплекса России и крупный работодатель является ключевым для экономики Тольятти и всей Самарской области.«Нам крайне важно четко понимать, каковы планы компании по развитию предприятия, и чем может помочь региональное Правительство», – подчеркнул Губернатор.Одним из направлений партнерства может стать участие нефтехимической компании в реализации идеи создания Научно-образовательного центра, который будет претендовать на получение федерального статуса.«Нефтехимический кластер – один из важнейших в экономике региона и требует научного сопровождения. Здесь бы отдельно отметил многолетнюю и успешную связь предприятия с научными школами ведущих вузов региона, в первую очередь, Самарского Технического университета», – подчеркнул Губернатор.Немаловажное значение имеет сотрудничество в экологической сфере. По словам Дмитрия Азарова, в этом направлении «СИБУРом» многое сделано. Как результат – за последние пять лет ни одного нарушения экологического законодательства на предприятии не зафиксировано.«Знаю, что предприятие, проводя работу по обеспечению экологической безопасности, всегда открыто для общественного контроля, и во многом показывает пример другим предприятиям нефтехимического и химического кластеров. Надеюсь, это сохранится и впредь, как и договоренности, которые есть по работе экологической лаборатории в Тольятти», – сказал Глава региона.На встрече обсудили и другие направления взаимодействия, в том числе вопросы социального партнерства, сообщает пресс-служба облправительства..Переговоры «СИБУРа» по тольяттинскому заводу длились около двух лет, пояснил председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов. «Татнефть», по его словам, стала оптимальным партнером, который заинтересован в дальнейшем развитии тольяттинской площадки – технологическом, социальном, экологическом.Во время переговоров акцент был сделан и на то, чтобы процесс перехода прав собственности прошел безболезненно для трудового коллектива.«Мы знаем «Татнефть» как социально ориентированную компанию с большими инвестициями в развитие человеческого капитала, – сказал Дмитрий Конов. –Уверен, что эта практика перенесется на тольяттинскую землю. Новый собственник заинтересован в дальнейшем росте и стабильности на предприятии».Дмитрий Азаров поблагодарил председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» за многолетнее партнерство с региональным Правительством.«Ваш подход, когда вы, подбирая партнера по сделке, учитывали перспективы и будущее предприятия, очень важен. Спасибо, что наши с вами предварительные договоренности в полной мере были реализованы», – отметил Глава региона.Стоит отметить, что «СИБУР» остается в регионе – компания продолжит развивать свои активы в Новокуйбышевске. «Надеюсь и на реализацию новых проектов компании на территории региона», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Наиль Маганов подтвердил, что «СИБУР» ответственно подошел к выбору партнера. «Мы провели ни один разговор с Дмитрием Владимировичем именно по теме продолжения политики – технологической, социальной, экологической». Глава «Татнефти» отметил, что активы в Тольятти – серьезное приобретение с точки зрения экономики, но в то же время, оно накладывает и дополнительную ответственность. По его словам, «СИБУР» установил высокую планку, которую «Татнефть» должна сохранить.«Наша задача – все, что они делали для региона, города, завода и коллектива, не просто оставить на прежнем уровне, но и приумножить. Логика любого развития – приумножать, иначе для чего мы работаем?», – заявил гендиректор «Татнефти».Глава региона пожелал обеим компаниям успешного развития на территории области и подчеркнул, что они могут всегда рассчитывать на поддержку со стороны региональных властей.