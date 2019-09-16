Чиновники в Самарской области снова пытаются забрать у «Солнечной Долины» 1 млн кв. метров
16 сентября 2019 09:17
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Еще в 2013 году компания «Солнечная долина» согласилась достроить проблемный коттеджный поселок «Дубрава». «Солнечную долину» участники рынка считали близкой к создателю «Волга-Групп» Евгению Корчаку. Компания взяла на себя обязательство удовлетворить права требований 298 дольщиков, а за это администрация Волжского района предоставила ей бесплатно в собственность два земельных участка общей площадью более 1 млн кв. м. Но инвестор обязательств не выполнил и обанкротился. В итоге в 2018 году проблему с дольщиками решили — всех их, и «Дубравы», и «Солнечной долины», взялась удовлетворить группа «Древо».
А в начале 2019 года власти попытались решить и вопрос с землей. В январе администрация Волжского района обратились с иском в арбитраж, требуя вернуть фактически подаренные инвестору земли — в договоре просто не прописали порядок возврата. Но уже в июне чиновники попросили оставить иск без рассмотрения, так как заявленные требования подлежат рассмотрению в рамках дела о банкротстве. Суд так и поступил.
Судя по всему, теперь стратегия изменилась. В начале августа администрация Волжского района, а теперь с ней же — администрация Смышляевки и областной минстрой подали еще один иск в арбитраж к «Солнечной долине». В нем те же требования — расторгнуть сделку по передаче компании двух участков общей площадью в 1 млн кв.м и вернуть их чиновникам. 2 сентября суд определил продолжить подготовку дела к разбирательству, заседание назначили на 25 сентября, сообщает "Самарское обозрение".
Фото pixabay.com
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