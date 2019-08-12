XXI Поволжская агропромышленная выставка пройдет в Самарской области

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С 13 по 15 сентября на базе ФГБУ «Поволжская МИС» пройдет XXI Поволжская агропромышленная выставка.Поволжская агропромышленная выставка - это интерактивная площадка для пропаганды и распространения в агропромышленном комплексе современных научно-технических достижений, эффективных технологий и передового опыта представителей агробизнеса, выработки мер по расширению внутреннего рынка сельхозпроизводителей, укрепления межрегиональных связей, а также содействия широкому продвижению товаров и услуг на отечественный рынок.Работа выставки будет организована по следующий тематическим направлениям: техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, садоводство, овощеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, научное и информационное обеспечение, финансовые услуги, фермерская ярмарка. Муниципальные районы Самарской области представят свои достижения на знаменитой «Сельской улице», которая из года в год вызывает особый интерес у гостей выставки, сообщает Минсельхоз региона.