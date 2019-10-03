В Самарской области продолжается приём заявок на участие в аукционах на право размещения и эксплуатацию рекламных конструкций

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2 октября 2019 года в г.о. Самара завершилась публикация извещений о проведении аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. На торги выставлено 116 лотов, включающих в себя рекламные конструкции формата 3х6, 4х12, 5х15, в том числе с электронно-цифровой поверхностью. Первые аукционы пройдут с 9 по 14 октября. Завершающий этап аукциона пройдет в середине ноября 2019 года.Напомним, что в этом году впервые победители торгов получат право размещать рекламные конструкции сроком на 10 лет.Лоты сформированы с учетом интересов не только крупного федерального, но и местного среднего и малого бизнеса. Это дает возможность принять участие в торгах компаниям с разным потенциалом как из Самарской области, так и из других регионов. Так, помимо крупных лотов, включающих по 50 рекламных конструкций, сформированы лоты с небольшим количеством конструкций – от 1 до 25 штук, сообщает пресс-служба облправительства.Первый Заместитель Главы г.о. Самара«В настоящее время продолжается прием заявок на участие в предстоящих аукционах. Одним из приоритетных направлений развития рынка наружной рекламы является переход на новый высокотехнологичный формат. Городскими и областными властями при подготовке к аукционам в 2019 году созданы условия для осуществления долгосрочных инвестиций потенциальными участниками и их окупаемости. Ранее анонсированные условия предстоящих аукционов являются безусловно выгодными для потенциальных участников аукционов и способствуют повышению конкуренции на торгах. Мы ожидаем, что потенциальные участники проявят активный интерес к предстоящим аукционам».Фото pixabay.com