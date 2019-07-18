Самарский фонд соцстраха ушел в минус в 2018 году

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Самарское реготделение фонда социального страхования в прошлом году потратило более 19 млрд рублей, при том что страховые начисления в фонд составили лишь 15,6 млрд рублей. Об этом в интервью «Самарскому обозрению» сообщила Елена Кривошеева, которая недавно назначена главой самарского отделения после двух лет работы в статусе исполняющего обязанности.Несмотря на ежегодный рост страховых взносов, денег на покрытие всех расходов самарскому отделению фонда не хватает. В результате фонд направляет дотации в Самарскую область, которые начисляются за счет профицита в других регионах.Основные расходы связаны с выплатой пособий по временной нетрудоспособности (6,9 млрд рублей) и по беременности, родам и уходу за ребенком (10 млрд рублей). Еще 2 млрд рублей фонд выплачивает по статье страхования от несчастных случаев на производстве. На административные расходы самарское отделение ФСС потратило в прошлом году только 440 млн рублей.

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