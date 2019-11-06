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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Самарские отельеры лоббируют снижение платы за коммунальные услуги

6 ноября 2019 10:35
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Самарские отельеры лоббируют снижение платы за коммунальные услуги
Мера призвана поддержать гостиничный бизнес.

Инициативная группа представителей гостиничного сектора готовит обращение в Губернскую думу с требованием изменить классификацию отелей при расчете коммунальных тарифов. Сейчас гостиницы приравнены к «промышленным предприятиям», а представители сектора хотят, чтобы им считали коммуналку как для «объектов ЖКХ».

По мнению участников рынка, это поможет сэкономить на ней до 20% от текущих выплат. Инициативу планируется реализовывать через Торгово-промышленную палату Самарской области. Мера призвана поддержать гостиничный бизнес, который балансирует на грани нулевой рентабельности, пишет СО ОНЛАЙН.

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