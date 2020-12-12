Выходные в Самарской области будут холодными

В Самарской области из-за антициклона сохранится аномально-холодная погода со слабым ветром, туманом и изморозью.
В субботу, 12 декабря, температура воздуха ожидается от -6 до -11 °C. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Ночью похолодает до -21°C.
В воскресенье, 13 декабря, синоптики дают такой же прогноз погоды, сообщает Приволжское УГМС.
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