В Сызрани из-за аномально теплой зимы начала распускаться сирень
16 января 2020 21:12
135
16 января сызранский фотограф Юрий Хайров запечатлел пробивающиеся зеленые листочки на сирени, растущей на улице Карла Маркса.
Про сирень существует множество различных примет, но ни одна из них не предусматривает, что дерево может зацвести в середине зимы.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
16 января 2020 12:28
Горожан просят оставлять елки возле баков. Благоустройство региона
193
15 января 2020 12:49
Ремонтировать здание будут два года. Благоустройство региона
227
15 января 2020 11:00
Не так давно убрали несколько павильонов на Московском шоссе и на улице Ново-Садовой. Благоустройство региона
254
Капитальный ремонт в Самаре
26 декабря 2019 09:53
Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый. Капитальный ремонт в Самаре
278
23 декабря 2019 19:41Как правильно выбрать цепную электропилу
В арсенале домашнего инструмента цепная электропила занимает особое место. Этот инструмент нашел свое применение и в строительстве и для работ связанных с... Капитальный ремонт в Самаре
139
25 ноября 2019 20:01
Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
523
Всё в Дом
23 декабря 2019 19:33Коврики для ванной высокого качества от интернет-магазина plastic-shop.in.ua
Сегодняшняя ковровая промышленность предоставляет клиентам огромный ассортимент различных ковров и ковриков на любой оттенок и дизайнерский вкус. Всё в Дом
178
9 декабря 2019 19:19Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
178
21 ноября 2019 09:34Матрасы в Москве
Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
479
ЖКХ
16 января 2020 17:05
Противогололедная обработка мостов выполняется исключительно с применением песка для предотвращения коррозии мостовых конструкций. ЖКХ
156
16 января 2020 16:24
Необычное зимнее половодье привело к изменению органолептических свойств волжской воды. ЖКХ
186
16 января 2020 11:11
Преимуществом данного метода диагностики является отсутствие необходимости выводить из турбогенератора крупнейший узел – ротор. ЖКХ
229
Экология
16 января 2020 21:12
На одном из деревьев начали пробиваться зеленые листья. Экология
134
14 января 2020 13:52
Досталось и Новокуйбышевску. Экология
383
13 января 2020 09:49
В отдельных субъектах это произойдет намного раньше, отмечают аудиторы. Экология
232
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1490
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
520
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1373
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1135
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
728
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1649
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
755
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1188
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1269
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1512
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2601
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3154
Мероприятия