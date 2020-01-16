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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Сызрани из-за аномально теплой зимы начала распускаться сирень

16 января 2020 21:12
135
На одном из деревьев начали пробиваться зеленые листья.
На одном из деревьев начали пробиваться зеленые листья, передает ktv-ray.ru. Аномально теплая зима продолжает преподносить новые сюрпризы.

16 января сызранский фотограф Юрий Хайров запечатлел пробивающиеся зеленые листочки на сирени, растущей на улице Карла Маркса. 

Про сирень существует множество различных примет, но ни одна из них не предусматривает, что дерево может зацвести в середине зимы.



Фото из открытых источников


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Комментарии


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