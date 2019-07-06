Площадь лесов Тольятти за 4 года сократилась на 1600 га
6 июля 2019 12:31
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Зеленый массив в городе продолжает погибать от болезней и вредителей.
Такие данные следуют из изменений, внесенных постановлением правительства Самарской области в программу развития регионального лесного хозяйства на 2014—2030 годы. В документе сказано, что если в 2014 году площадь, покрытая лесом в черте Тольятти, составляла 5877 га, то в 2018 году этот показатель уменьшился до 4234 га. При этом юридически площадь городских лесов осталась прежней – 7979 га.
Как отмечает ekovolga63.ru, площадь тольяттинского соснового бора сокращается с 2010 года, когда в городе случился крупный лесной пожар. С тех пор зеленый массив в городе продолжает погибать от болезней и вредителей. Ситуация усугубляется тем, что в Тольятти уже четыре года не могут создать лесничество, пишет TLTgorod.
Такие данные следуют из изменений, внесенных постановлением правительства Самарской области в программу развития регионального лесного хозяйства на 2014—2030 годы. В документе сказано, что если в 2014 году площадь, покрытая лесом в черте Тольятти, составляла 5877 га, то в 2018 году этот показатель уменьшился до 4234 га. При этом юридически площадь городских лесов осталась прежней – 7979 га.
Как отмечает ekovolga63.ru, площадь тольяттинского соснового бора сокращается с 2010 года, когда в городе случился крупный лесной пожар. С тех пор зеленый массив в городе продолжает погибать от болезней и вредителей. Ситуация усугубляется тем, что в Тольятти уже четыре года не могут создать лесничество, пишет TLTgorod.
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