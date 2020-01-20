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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Январская жара: в Самарской области насчитали 10 температурных рекордов

20 января 2020 11:26
88
Январская жара: в Самарской области насчитали 10 температурных рекордов
Теплее всего было в Кинель-Черкассах.

В минувшие выходные в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Рекорд зафиксировали в 10 населенных пунктах, в том числе в столице региона.

— 18 января температура воздуха в Самаре поднялась до +1,7 градуса. Предыдущий температурный максимум фиксировали в 1952 году. Он составлял +1,5 градуса, — рассказали в Приволжском УГМС.

Также аномально жарко было в Аглосе, Клявлино, Большой Глушице, Тольятти, Безенчуке, Серноводске, Кинель-Черкассах, Авангарде и Челно-Вершинах. Температура воздуха в них колебалась от +0,6 до +2,7 градуса. Самая высокая температура воздуха зафиксирована в Кинель-Черкассах.

Это уже второй температурный рекорд за январь. Предыдущий фиксировали 17 января, пишет 63.ру.

Судя по прогнозу синоптиков, такая нестандартная для января погода задержится в Самарской области минимум еще на половину недели. Днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Ночью ожидается от 0 до -5 градусов. Местами пройдет снег.


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