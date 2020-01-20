Январская жара: в Самарской области насчитали 10 температурных рекордов
20 января 2020 11:26
88
В минувшие выходные в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Рекорд зафиксировали в 10 населенных пунктах, в том числе в столице региона.
— 18 января температура воздуха в Самаре поднялась до +1,7 градуса. Предыдущий температурный максимум фиксировали в 1952 году. Он составлял +1,5 градуса, — рассказали в Приволжском УГМС.
Также аномально жарко было в Аглосе, Клявлино, Большой Глушице, Тольятти, Безенчуке, Серноводске, Кинель-Черкассах, Авангарде и Челно-Вершинах. Температура воздуха в них колебалась от +0,6 до +2,7 градуса. Самая высокая температура воздуха зафиксирована в Кинель-Черкассах.
Это уже второй температурный рекорд за январь. Предыдущий фиксировали 17 января, пишет 63.ру.
Судя по прогнозу синоптиков, такая нестандартная для января погода задержится в Самарской области минимум еще на половину недели. Днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Ночью ожидается от 0 до -5 градусов. Местами пройдет снег.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
18 января 2020 12:50
Территорию привели в порядок после сноса. Благоустройство региона
633
17 января 2020 13:12
Его поставили совсем недавно, вызвав много протестов торговцев. Благоустройство региона
288
16 января 2020 12:28
Горожан просят оставлять елки возле баков. Благоустройство региона
239
Капитальный ремонт в Самаре
26 декабря 2019 09:53
Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый. Капитальный ремонт в Самаре
320
23 декабря 2019 19:41Как правильно выбрать цепную электропилу
В арсенале домашнего инструмента цепная электропила занимает особое место. Этот инструмент нашел свое применение и в строительстве и для работ связанных с... Капитальный ремонт в Самаре
154
25 ноября 2019 20:01
Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
531
Всё в Дом
20 января 2020 07:36Стеклянные изделия для эксклюзивного интерьера
Очень часто современные дизайнеры при обустройстве интерьера используют стеклянные конструкции и поверхности. Это стильно и красиво. Всё в Дом
18
23 декабря 2019 19:33Коврики для ванной высокого качества от интернет-магазина plastic-shop.in.ua
Сегодняшняя ковровая промышленность предоставляет клиентам огромный ассортимент различных ковров и ковриков на любой оттенок и дизайнерский вкус. Всё в Дом
194
9 декабря 2019 19:19Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
185
ЖКХ
20 января 2020 10:34
Законопроект, ограничивающий прибыль банков от перечислений граждан, внесут в Госдуму до конца февраля. ЖКХ
112
17 января 2020 15:46
Руководство «Т Плюс» призывает жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска соблюдать простые правила безопасности и беречь своих родных и близких. ЖКХ
433
17 января 2020 11:44
Насосные станции подкачки, подающие воду в многоэтажки города, избавляются от гаражей, голубятен, других незаконных построек и рисунков. ЖКХ
263
Экология
20 января 2020 11:26
Теплее всего было в Кинель-Черкассах. Экология
87
17 января 2020 13:00
Большие майны на Волге обнаружили местные жители 16 января. Экология
270
17 января 2020 11:11
Водителей просят быть внимательными на дорогах. Экология
573
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
123
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1656
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
568
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1448
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1213
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
795
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
811
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1249
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1356
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1582
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2690
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3230
Мероприятия