Вымерла одна из крупнейших пресноводных рыб
11 января 2020 11:39
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Недавно правительство Китая провозгласило запрет вылова рыбы в этом водоеме на десять лет, однако для множества обитателей Янцзы это было уже запоздавшей мерой.
Перелов и судоходство, загрязнения и плотины привели к вымиранию ряда редких видов. В Янцзы больше нет веслоносов (Psephurus gladius), бывших, вероятно, одними из крупнейших пресноводных рыб в мире. По ряду сообщений, эти создания достигали 3–4 метров в длину, а масса их составляла до 250 килограммов. Самый большой из зафиксированных экземпляров и вовсе дорос до 7 метров.
Веслоносы являлись эндемиками Янцзы. У них не было ближайших родственников среди подобных созданий, а мясо их считалось деликатесом. Когда количество веслоносов стало стремительно сокращаться из-за вылова и неблагоприятной экологической обстановки, эти рыбы даже получили прозвище «речные панды». Так в прессе старались подчеркнуть важность и редкость вида. К сожалению, сберечь популяцию так и не удалось. Веслоносов больше не существует на планете, пишет gismeteo.ru.
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