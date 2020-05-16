Ожидается повышение уровня воды рек Волга, Самара и Сок

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В связи с увеличением сбросов воды через гидроузел Жигулёвской ГЭС с 16 мая ожидается повышение уровня воды реки Волга у г. Самары. Возможно подтопление прибрежных зон.Согласно графика сбросов Жигулевского гидроузла 16 по 25 мая объем сбросов составит 19000 ± 500 м куб/с, с 26 по 31 мая – 17000 ± 500 м куб/с.Уровень р. Волга у г. Самара ожидается в пределах 31,0 мБс – 31,2 мБс, сообщает облМЧС.Владельцам дачных участков, прилегающих к акватории рек Волга, Самара и Сок, необходимо быть внимательными и осторожными.