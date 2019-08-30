В Самарской области снова ожидают заморозки

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: " В период с 31 августа по 2 сентября 2019 года в ночные часы местами по Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°С.В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:- гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.Фото: pixabay.com