19 августа - День особо охраняемых природных территорий в Самарской области
19 августа 2019 12:37
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Это, в первую очередь, праздник Жигулевского заповедника. Потому что именно дата его рождения стала "красным днем календаря" для всех работников природоохранных дел. Здесь природе позволено оставаться такой, какая она есть.
День особо охраняемых природных территорий отмечался впервые в 2015 году.
В этот день в 1927 году была создана заповедная территория, на базе которой впоследствии был организован Жигулевский государственный природный заповедник.
Каменистые степи Жигулевских гор, сосны и березы, летучие мыши, богомолы, орланы-белохвосты, лесные куницы живут здесь без вмешательства человека. Однако заповедник активно содействует экологическому просвещению, и потому желающие могут легко попасть в этот уголок нетронутой природы.
Системная работа по охране ООПТ ведется с 2009 года, в результате в области сформирована уникальная сеть различных особо охраняемых природных территорий. Ее основу составляют три ООПТ федерального значения: Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина (23,157 тыс. га), национальные парки «Самарская Лука» (127,186 тыс. га) и «Бузулукский бор» (51,288 тыс. га), а также ООПТ регионального и местного значения.
Сегодня в Кадастр ООПТ Самарской области включено 212 памятников природы регионального значения.
По состоянию на 31 декабря 2015 года доля площади территории, занятой особо охраняемыми природными территориями (вместе с ООПТ федерального значения), составляет 5,5% в общей площади области. По данному показателю мы занимаем 6-е место в ПФО среди 14 субъектов. Это неплохой результат для промышленного региона, сообщается в группе "Жигулевский библиотекарь".
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