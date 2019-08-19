Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 19 августа, 17:04
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +34 °C, Тольятти  +33 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/08:
USD 66
0.11
EUR 73.22
-0.23
Новости /  Благоустройство /  Экология  

19 августа - День особо охраняемых природных территорий в Самарской области

19 августа 2019 12:37
150
19 августа - День особо охраняемых природных территорий в Самарской области
Системная работа по охране ООПТ ведется с 2009 года.

Это, в первую очередь, праздник Жигулевского заповедника. Потому что именно дата его рождения стала "красным днем календаря" для всех работников природоохранных дел. Здесь природе позволено оставаться такой, какая она есть.
День особо охраняемых природных территорий отмечался впервые в 2015 году.

В этот день в 1927 году была создана заповедная территория, на базе которой впоследствии был организован Жигулевский государственный природный заповедник.
Каменистые степи Жигулевских гор, сосны и березы, летучие мыши, богомолы, орланы-белохвосты, лесные куницы живут здесь без вмешательства человека. Однако заповедник активно содействует экологическому просвещению, и потому желающие могут легко попасть в этот уголок нетронутой природы.

Системная работа по охране ООПТ ведется с 2009 года, в результате в области сформирована уникальная сеть различных особо охраняемых природных территорий. Ее основу составляют три ООПТ федерального значения: Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина (23,157 тыс. га), национальные парки «Самарская Лука» (127,186 тыс. га) и «Бузулукский бор» (51,288 тыс. га), а также ООПТ регионального и местного значения.

Сегодня в Кадастр ООПТ Самарской области включено 212 памятников природы регионального значения.

По состоянию на 31 декабря 2015 года доля площади территории, занятой особо охраняемыми природными территориями (вместе с ООПТ федерального значения), составляет 5,5% в общей площади области. По данному показателю мы занимаем 6-е место в ПФО среди 14 субъектов. Это неплохой результат для промышленного региона, сообщается в группе "Жигулевский библиотекарь".

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
19 августа 2019  11:54
Активисты ОНФ провели контрольный осмотр комплексного ремонта дорог, примыкающих к Крымской площади в Самаре
Активисты ОНФ провели контрольный осмотр комплексного ремонта дорог, примыкающих к Крымской площади в Самаре
Результаты независимой проверки направят в администрацию города. Благоустройство региона
158
16 августа 2019  11:07
Благодаря нацпроекту Жилье и городская среда формируется уникальный облик современной Сызран
Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» формируется уникальный облик современной Сызрани
К преобразованиям муниципалитет подходит комплексно с учетом мнения жителей. Благоустройство региона
389
15 августа 2019  10:58
Итоги проверки испортившихся переходов у Самара Арены огласят в течение 30 дней
Итоги проверки "испортившихся" переходов у Самара Арены огласят в течение 30 дней
Специалисты выяснят, гарантийный ли это случай. Благоустройство региона
261
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
447
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6410
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2879
Весь список
Всё в Дом
24 июля 2019  21:16
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Если вы купили и установили бассейн на заднем дворе, но не желаете тратить время и силу на уход за ним, то он прослужит вам не долго.  Всё в Дом
596
24 июля 2019  21:14
Сложности в обустройстве детской комнаты
Сложности в обустройстве детской комнаты
 Все мы знаем, как сложно разработать и воплотить в жизнь ремонт мечты. Но самыми сложными в этом плане становятся детские комнаты и тут есть несколько причин.  Всё в Дом
125
6 июля 2019  09:11
Ткани для штор. Виды и свойства
 Наша душа открыта не для каждого, но заглянуть в нее можно через вкусовые пристрастия человека, его мироощущение и восприятие. Как это сделать?  Всё в Дом
671
Весь список
ЖКХ
19 августа 2019  14:02
Состоится видеоконференция с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области
Состоится видеоконференция с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области
На совещании планируется рассмотреть вопросы, касающиеся подготовки ЖКХ региона к зиме. ЖКХ
114
19 августа 2019  10:53
На Аллее славы самарского водопровода появится звезда имени Исая Соломоновича Хороша
На Аллее славы самарского водопровода появится звезда имени Исая Соломоновича Хороша
Каждый год «РКС-Самара» пополняет звёздами Аллею славы, заложенную в 2016 году в год 130-летия самарского водопровода.  ЖКХ
153
16 августа 2019  17:24
В период с 08:00 17 августа до 05:00 19 августа.
В связи с ремонтом тепловых сетей будет ограничено движение транспорта по проезду Девятого Мая
В период с 08:00 17 августа до 05:00 19 августа.  ЖКХ
409
Весь список

Экология
19 августа 2019  12:37
19 августа - День особо охраняемых природных территорий в Самарской области
19 августа - День особо охраняемых природных территорий в Самарской области
Системная работа по охране ООПТ ведется с 2009 года. Экология
149
16 августа 2019  11:29
Самарцы с Безымянки опасаются за свое здоровье
Самарцы с Безымянки опасаются за свое здоровье
Они пожаловались властям на неприятный запах.  Экология
282
13 августа 2019  13:00
В Самарской области наконец снова станет жарко Синоптики прогнозируют возвращение лета.
В Самарской области наконец снова станет жарко
Синоптики прогнозируют возвращение лета. Экология
353
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
466
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1032
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
567
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
670
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
581
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
496
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
581
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
388
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
561
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
920
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
889
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
840
Весь список

Мероприятия
Сотрудники ГИБДД СО провели для отдыхающих в лагере «Олимп» детей интересный праздник
В этом году ГАУ СШОР №2 отметит свой 70-летний юбилей
«Культурное сердце России»: Танец 5-метрового дракона, различные мастер-классы, выступление музыкальных групп на набережной Самары
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные