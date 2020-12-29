Реестр недвижимости Самарской области пополнился новыми объектами культурного наследия 

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Эксперты Кадастровой палаты по Самарской области рассказали, почему важно пополнять реестр недвижимости объектами капитального строительства (ОКС), которые имеют статус объектов культурного наследия, а также какие обязанности будут накладываться на покупателя подобного объекта недвижимости.

В текущем году Кадастровой палатой по Самарской области в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о 25 объектах культурного наследия. Среди них: «Здания, входившие в комплекс военных казарм Линдовского городка» (г. Самара), "Комплекс зданий 1-й пожарной части: 1-й полицейской части и казармы; конюшни и помещения пожарного обоза" (г. Самара), "Монастырские ворота» (г. Самара, ул. Осипенко), Дом с магазином фабриканта Белоусова Н.С. (г. Сызрань).

Своевременное внесение такого рода информации помогает предотвратить ошибки при планировании развития государственных территорий, разработке планов застройки. Отсутствие информации об объектах культурного наследия в ЕГРН может привести к градостроительным ошибкам при предоставлении земельных участков органами местного самоуправления.

«Внесение данных обо всех объектах культурного наследия Самарской области в Единый государственный реестр недвижимости необходимо для упрощения процесса планирования развития территорий. Люди, чья деятельность связана с территориями, где находятся памятники, могут оперативно получать информацию об охранных статусах, что важно для обеспечения предпринимательской и инвестиционной деятельности», - прокомментировал директор Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков, передает пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской области.

Фото: пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской области