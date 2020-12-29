Я нашел ошибку
Главные новости:
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Из областного бюджета на эти цели направят 240 млн рублей.
От стадиона Самара Арена в Самаре построят коллектор дождевой канализации
" Наши ребята на международном уровне доказали свою конкурентоспособность.  Это очень хороший результат."
Две команды технопарка «Кванториум – 63 регион» стали победителями международной олимпиады «Кванториада – 2020»
Виды разрешенного использования земли – что не обязательно вносить в ЕГРН.
Вспомогательный вид разрешенного использования земельного участка: что изменилось для владельцев земли
Порядка 126 тысяч пассажиров планируют отправиться в путешествие 31 декабря.
ОАО «РЖД» в праздники усилит контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в поездах и на вокзалах
В текущем году Кадастровой палатой СО в ЕГРН внесены сведения о 25 объектах культурного наследия.
Реестр недвижимости Самарской области пополнился новыми объектами культурного наследия 
Его участницами стали более 30 студенток из 14 образовательных организаций.
В Самаре выбрали победительницу первого конкурса красоты и таланта среди студентов ссузов
По ул. Галактионовской в Самаре временно ограничат движение трамваев
По ул. Галактионовской в Самаре временно ограничат движение трамваев
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.72
0.03
EUR 90.13
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
В Самарской области определили лучших студентов
В Самаре откроется выставка, посвященная 170-летию образования Самарской губернии
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Реестр недвижимости Самарской области пополнился новыми объектами культурного наследия 

29 декабря 2020 14:19
106
В текущем году Кадастровой палатой СО в ЕГРН внесены сведения о 25 объектах культурного наследия.

Эксперты Кадастровой палаты по Самарской области рассказали, почему важно пополнять реестр недвижимости объектами капитального строительства (ОКС), которые имеют статус объектов культурного наследия, а также какие обязанности будут накладываться на покупателя подобного объекта недвижимости.

В текущем году Кадастровой палатой по Самарской области в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)  внесены сведения о 25 объектах культурного наследия. Среди них: «Здания, входившие в комплекс военных казарм Линдовского городка» (г. Самара), "Комплекс зданий 1-й пожарной части: 1-й полицейской части и казармы; конюшни и помещения пожарного обоза" (г. Самара), "Монастырские ворота» (г. Самара, ул. Осипенко),  Дом с магазином фабриканта Белоусова Н.С. (г. Сызрань). 

Своевременное внесение такого рода информации помогает предотвратить ошибки при планировании развития государственных территорий, разработке планов застройки. Отсутствие информации об объектах культурного наследия в ЕГРН может привести к градостроительным ошибкам при предоставлении земельных участков органами местного самоуправления.

«Внесение данных обо всех объектах культурного наследия Самарской области  в Единый государственный реестр недвижимости необходимо для упрощения процесса планирования развития территорий. Люди, чья деятельность связана с территориями, где находятся памятники, могут оперативно получать информацию об охранных статусах, что важно для обеспечения предпринимательской и инвестиционной деятельности», - прокомментировал директор Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков, передает пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской области.       

 

Фото:          пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской области

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
29 декабря 2020  14:19
В текущем году Кадастровой палатой СО в ЕГРН внесены сведения о 25 объектах культурного наследия.
Реестр недвижимости Самарской области пополнился новыми объектами культурного наследия 
В текущем году Кадастровой палатой СО в ЕГРН внесены сведения о 25 объектах культурного наследия. Благоустройство региона
105
29 декабря 2020  13:02
Рекордное в этом сезоне количество снега – 9,6 тысяч тонн – вывезено с самарских улиц прошедшей ночью
Рекордное в этом сезоне количество снега – 9,6 тысяч тонн – вывезено с самарских улиц прошедшей ночью
Службы благоустройства города продолжают усиленные работы по ликвидации последствий снегопада. Благоустройство региона
123
28 декабря 2020  17:41
Как отмечают в правительстве, работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3,46 млрд. рублей из федерального бюджета получит Самарская область на развитие региональной сети автодорог
Как отмечают в правительстве, работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благоустройство региона
459
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
8706
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
2580
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
3061
Весь список
Всё в Дом
28 декабря 2020  13:21
Итальянские прихожие – особенности
Первое впечатление о доме или квартире всегда возникает в прихожей. Поэтому очень важно сделать все возможное для того, чтобы обустроить ее в лучшем виде. все...Всё в Дом
178
18 ноября 2020  10:45
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки, специально разработан робот Hobot.
Роботы для мойки окон Hobot
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки,...Всё в Дом
2457
12 ноября 2020  18:04
Сегодня обустройство спального ложа не составляет сложности, благодаря присутствию на рынке огромного количества соответствующей продукции.
Матрасы: разнообразие отечественных предложений
Сегодня обустройство спального ложа не составляет сложности, благодаря присутствию на рынке огромного количества соответствующей продукции. Всё в Дом
1076
Весь список
ЖКХ
29 декабря 2020  15:57
В рамках акции «Ты + Новый год» энергетики угощали своих клиентов мандаринами.
«ЭнергосбыТ Плюс» подарил жителям Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани оранжевое настроение  
В рамках акции «Ты + Новый год» энергетики угощали своих клиентов мандаринами. ЖКХ
1
29 декабря 2020  12:50
РКС-Самара в 2020 году подключили к центральному водоснабжению 90 домовладений Самары
«РКС-Самара» в 2020 году подключили к центральному водоснабжению 90 домовладений Самары
Работы прошли по программе «Вода с улицы – в дом». ЖКХ
144
29 декабря 2020  11:22
На вооружение Самарского филиала «Т Плюс» поступил робот для диагностики тепловых сетей
На вооружение Самарского филиала «Т Плюс» поступил робот для диагностики тепловых сетей
После проверки теплосетей с помощью робота теплоэнергетики будут производить вскрытия тех участков, которые метод магнитографии определит, как изношенные. ЖКХ
136
Весь список

Экология
28 декабря 2020  13:12
В Самарской области побит 25-летний рекорд по снегопаду
В Самарской области побит 25-летний рекорд по снегопаду
Больше всего снега выпало в Челно-Вершинах – 17,1 мм. Экология
386
28 декабря 2020  10:49
Жителей Самарской области снова ждут морозы
Жителей Самарской области снова ждут морозы
Об этом сообщает Приволжское УГМС. Экология
475
26 декабря 2020  13:55
В Самарской области обещают сильный снегопад
В Самарской области обещают сильный снегопад
  Вечером 26 декабря в Тольятти ожидается метель. Экология
880
Весь список
Видео
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
5885
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
8792
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
8524
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
8959
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
8736
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
8474
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
10288
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
11205
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
11281
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
11307
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
12729
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
15248
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Самарской области распределены средства из федерального бюджета на развитие дорожной сети в 2021-2023 годах
29 декабря 2020  13:48 
Самарской области распределены средства из федерального бюджета на развитие дорожной сети в 2021-2023 годах
Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.  Экономика региона
291
Дмитрий Азаров сдал плазму крови для помощи больным с COVID
29 декабря 2020  13:35 
Дмитрий Азаров сдал плазму крови для помощи больным с COVID
Ее забор производится у людей, уже переболевших COVID-19, и используется для переливания крови. Здравоохранение
275
Еще шесть мужчин и семь женщин стали жертвами коронавируса в Самарской области
29 декабря 2020  13:08 
Еще шесть мужчин и семь женщин стали жертвами коронавируса в Самарской области
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 30792 случая коронавируса. Здравоохранение
337
На площади Куйбышева в Самаре установили новые арт-объекты
29 декабря 2020  12:33 
На площади Куйбышева в Самаре установили новые арт-объекты
В связи с эпидемиологической ситуацией массовые новогодние мероприятия в Самаре проводить не планируется Культура
336
В третий раз подряд 13 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
29 декабря 2020  12:00 
В третий раз подряд 13 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
На 29 декабря выявлено еще 307 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
418
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание регионального оперативного штаба.
28 декабря 2020  22:26 
Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдением ограничительных мер в праздничные дни
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание регионального оперативного штаба. Политика региона
1792
А также с 30-летием со дня образования министерства.
25 декабря 2020  17:59 
Губернатор поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
А также с 30-летием со дня образования министерства. Политика региона
4369
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
25 декабря 2020  14:48 
В преддверии новогодних праздников в Самарской области усилены меры пожарной безопасности
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Политика региона
4215
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
6526
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
7554
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
7303
Весь список
Новости Тольятти
29 декабря 2020  11:29
Крещенские купания в Тольятти проводиться не будут
Крещенские купания в Тольятти проводиться не будут
Такое решение принято на рабочем совещании в городской администрации с участием представителей Тольяттинской епархии, силовых структур, экстренных служб и...Новости Тольятти
309
26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
3495
25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
4280
Весь список