Города Самарской области готовятся к конкурсу лучших проектов по благоустройству

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Ежегодно Губерния участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В 2019 году победу в конкурсе одержали Кинель, Отрадный, Сызрань и Жигулевск. Города представили проработанные проекты по обновлению набережных и парковых зон, которые были реализованы.

В уходящем году Минстрой РФ прове передает пресс-служба облправительствал два конкурса – в марте с периодом реализации в 2020-2021 годах и в сентябре с периодом реализации в 2021-2022. В первом конкурсе победу одержал Нефтегорск с проектом «Благоустройство парка "Молодежный"», во втором – Кинель с проектом «Парк на озере Крымское» и Октябрьск с проектом «Благоустройство Парка Поколений».

1 сентября 2021 года будут подведены итоги следующего всероссийского конкурса на лучшие проекты малых городов. Участвовать в нем могут Чапаевск, Сызрань, Отрадный, Жигулевск и Похвистнево. До 1 марта муниципалитеты должны провести общественные обсуждения проектов, до 20 мая сформировать конкурсные заявки и направить их в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований и особенно жителей. В связи с этим было принято решение проводить конкурс уже в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который в Самарской области реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова, передает пресс-служба облправительства.