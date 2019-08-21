В Самарской области 50 км федеральных дорог защитили слоями износа
21 августа 2019 17:31
125
Устройство защитных слоев не только продлевает срок службы дорожной одежды, но и позволяет оперативно устранить дефекты покрытия и значительно повысить комфортность и безопасность движения. Аналогичный вид работ выполнен и на трассе Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Сызранском районе.
Общая протяженность участков, отремонтированных по указанной технологии, составляет 50 км. Всего в 2019 году в нормативное состояние приведут почти 128 км трех федеральных дорог, проходящих по территории Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
21 августа 2019 17:31
Устройство защитных слоев не только продлевает срок службы дорожной одежды, но и позволяет оперативно устранить дефекты покрытия и значительно повысить... Благоустройство региона
124
21 августа 2019 17:27
Руководитель области пообщался и с жителями микрорайона, попросив дать оценку преображения бульвара. Благоустройство региона
133
21 августа 2019 14:51
Подрядчики уже заканчивают работы по подготовке площадок и приступили к монтажу оборудования. Благоустройство региона
168
Капитальный ремонт в Самаре
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
501
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6411
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2886
Всё в Дом
24 июля 2019 21:16
Если вы купили и установили бассейн на заднем дворе, но не желаете тратить время и силу на уход за ним, то он прослужит вам не долго. Всё в Дом
634
24 июля 2019 21:14
Все мы знаем, как сложно разработать и воплотить в жизнь ремонт мечты. Но самыми сложными в этом плане становятся детские комнаты и тут есть несколько причин. Всё в Дом
127
6 июля 2019 09:11Ткани для штор. Виды и свойства
Наша душа открыта не для каждого, но заглянуть в нее можно через вкусовые пристрастия человека, его мироощущение и восприятие. Как это сделать? Всё в Дом
676
ЖКХ
21 августа 2019 15:09
Планируемое время восстановления водоснабжения потребителей – 18:00 21 августа. ЖКХ
146
21 августа 2019 09:39
Как показала практика, должники больше всего боятся огласки. ЖКХ
1533
19 августа 2019 14:02
На совещании планируется рассмотреть вопросы, касающиеся подготовки ЖКХ региона к зиме. ЖКХ
351
Экология
20 августа 2019 12:58
Все эти годы заповедник выполняет поставленные задачи, развивается и совершенствуется. Экология
265
19 августа 2019 12:37
Системная работа по охране ООПТ ведется с 2009 года. Экология
285
16 августа 2019 11:29
Они пожаловались властям на неприятный запах. Экология
292
Видео
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
175
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
479
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1053
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
579
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
679
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
596
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
596
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
403
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
566
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
925
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
899
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
849
Мероприятия