В Самарской области 50 км федеральных дорог защитили слоями износа

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Устройство защитных слоев не только продлевает срок службы дорожной одежды, но и позволяет оперативно устранить дефекты покрытия и значительно повысить комфортность и безопасность движения. Аналогичный вид работ выполнен и на трассе Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Сызранском районе.Общая протяженность участков, отремонтированных по указанной технологии, составляет 50 км. Всего в 2019 году в нормативное состояние приведут почти 128 км трех федеральных дорог, проходящих по территории Самарской области.