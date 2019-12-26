В Самаре включили освещение на улице Луначарского

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В Самаре зажгли фонари на одной из самых проблемных проезжих частей. Речь идет об улице Луначарского, пишет 63.ру.— Освещение на улице восстановили, — сообщили 25 декабря представители департамента градостроительства в соцсетях.Строительство улицы Луначарского начали в 2014 году. Здесь обустроили четыре полосы движения, разделительную полосу, тротуары, в том числе посадочные площадки, современное уличное освещение, газоны. Объект планировали сдать в июне 2015 года. Но строительство затянулось, в том числе из-за обустройства развязки на пересечении с Московским шоссе. Кольцо открыли для движения в октябре 2017 года. В марте 2018 года машины пустили и по улице Луначарского.Включить фонари на дороге обещали еще год назад. Однако осенью 2018 года дату переносили дважды, а потом этот вопрос совсем закрыли. В середине декабря чиновники заявили о банкротстве подрядчика.