В Самаре проведут капитальный ремонт музея им. Петра Алабина

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7 декабря председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении 4,6 млрд рублей между регионами, эти деньги направят на модернизацию и реконструкцию культурных учреждений.



Согласно документу, федеральное финансирование поможет отремонтировать театры и дома культуры, построить новые концертные залы, отреставрировать музеи и объекты культурного наследия в 22 регионах страны.



В Самаре на эти деньги проведут капитальный ремонт областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина. Деньги выделят в 2023 году, ввести объект в эксплуатацию должны в 2024. Сумма финансирования составит 53,4 млн руб.



Работа ведётся в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», пишет СО ОНЛАЙН.