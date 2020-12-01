В Самаре обновят 40 памятников

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Например, скульптуру «Святые благоверные Петр и Февронья Муромские у Ладьи» будут протирать два раза в неделю

Городские власти найдут фирму, которая займется ремонтом, очисткой и реставрацией памятников, скульптур и монументов. Всего в городе планируют обновить 40 объектов. За их состоянием будут следить в течение полугода с 1 января по 30 июня 2021-го. На уход за объектами потратят 1 498 000 рублей.

— Подрядчику предстоит выполнить целый комплекс работ: расчищать, промывать, защищать и укреплять все поверхности монумента. Рабочие будут подметать территорию вокруг памятника, удалять случайный бытовой мусор. Кроме того, фирма будет следить за появлением на монументе надписей, объявлений и других посторонних предметов, которые не являются частью композиции. Зимой предприятие будет заниматься уборкой снега и льда, — следует из документа, опубликованного на сайте госзакупок.

Заказчиком на проведение работ выступило муниципальное бюджетное учреждение Самары «Центр технического и хозяйственного обслуживания».

Согласно контракту, подрядчик будет работать только в выходные с 7 утра до 9 вечера. Все повреждения скульптур рабочие будут фиксировать на фото и согласовывать работы по восстановлению с заказчиком. Повреждения, надписи или другие проявления вандализма подрядчик должен устранять за один день.

Вандализм в Самаре не редкость, в конце июля в городе разрисовали памятник погибшим воинам-интернационалистам. Надпись очистили в дежурные сутки, пишет 63.ру.