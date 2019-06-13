В Самаре к 2023 году построят развязку на Ново-Садовой/Советской Армии
13 июня 2019 17:14
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Первым из этих трех объектов отремонтируют дорогу «Тольятти-Ягодное». Работы будут проведены в 2019-2021 годах. В результате трасса будет расширена до четырехполосной, на ней будет построено две развязки на въездах на территорию особой экономической зоны, также будет возведен путепровод для сельхозтехники. На реконструкцию этой трассы направят 2,6 млрд рублей.
В 2021-2023 годах в рамках реконструкции участка улицы Ново-Садовой будет построена двухуровневая развязка на пересечении с двумя улицами: Советской Армии и 22 Партсъезда. Пока специалисты ведут финальные работы по созданию проектной документации.
В 2022-2024 годах будет реконструирован участок трассы «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград». Работы будут проведены на участке от поселка Журавли до автодороги «Самара-Волгоград – Чапаевск-1». Этот участок будет расширен до четырех полос. На пересечении с автодорогой «Самара–Волгоград – Красноармейское – Пестравка» построят развязку. Кроме того, будет построен путепровод через железную дорогу, переходно-скоростные полосы, обустроены остановочные карманы. В Нагорном построят тротуары и установят освещение. На реконструкцию этого участка дороги будет потрачено больше 5 млрд рублей.
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